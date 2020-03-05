Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Азия неостановима»: сверхбогатые из Индии обгоняют остальных

В Великобритании опубликован очередной "Доклад о богатстве", условная черта отсечения — 30 миллионов долларов. И за следующие пять лет, сообщает доклад, число таких счастливцев в Азии вырастет на 44%, что будет вдвое быстрее роста численности их собратьев в Северной Америке.
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«Азия неостановима»: сверхбогатые из Индии обгоняют остальных

РИА Новостивчера в 02:55

Финансовый кризис плодит в России мультимиллионеров: кто они

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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
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Собчак рассказала, что ее раздражает в день 8 марта

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак в своём личном блоге опубликовала пост, в котором рассказала о своих непростых отношениях с российским бизнесменом.
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Следователи задержали подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге

Следователи задержали подозреваемого в убийстве подростка в Санкт-Петербурге. В настоящее время он будет допрошен.
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Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
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Происшествия

Дело о взрывах фейерверков в Минске направлено в суд

Белорусская Генпрокуратура направила в суд Минска дело о взрывах во время прошлогоднего салюта.
BFM.ru 06 марта в 08:10
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Журналист Дмитрий Губерниев обвинил четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова в том, что из-за него у российских биатлонистов начались допинговые проблемы.
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Агата Муцениеце не осталась на 8 марта без цветов

Многие фолловеры уверены, что Муцениеце поздравил с 8 марта именно Прилучный.
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В 16.40 по московскому времени начнется произвольная программу у девушек в рамках юниорского чемпионата мира в Таллине.
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Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом» в матче РПЛ

Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 21-го тура чемпионата России.
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Происшествия

В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся

Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
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Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

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Общество

Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта

Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
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Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости вчера в 01:07
Армия и оружие

В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции

Piter.tv 06 марта в 03:19
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 05:39
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Министр здравоохранения потребовал вывезти больных из первой горбольницы в Иванове

Новый министр здравоохранения решил убедиться в правильности решения по строительству именно новой больницы в Иванове лично.
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Cyber.sports.ru 07:40
Футбол

«Колос» — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Украины 8 марта 2020 года

«Колос» «Колос» перед заключительным туром первого этапа чемпионата Украины входит в топ-шестерку и надеется сохранить свою позицию в ней.
LiveSport.ru вчера в 06:01
Биатлон

Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
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Общество

В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 847

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 163 и достигло 847.
ТАСС 04:20
Общество

Швейцария частично закрыла границу с Италией из-за коронавируса

Власти Швейцарии оставили открытой только для работников и товаров границу с северными регионами Италии, в которых ранее был введен карантин из-за коронавируса, говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского правительства.
РИА Новости 13:39
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Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Газета.Ru 06:32
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Дочь Заворотнюк сделала обращение к подписчикам

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила с своем Instagram обращение к подписчикам.
Газета.Ru вчера в 14:00
Общество

Голикова назвала раздутой панику вокруг коронавируса

Вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг распространения коронавируса.
Интерфакс 08:14
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости вчера в 14:46
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани

ГТРК Самара 09:03
Общество

Строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» отложено

Российская газета 12:02
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Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

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