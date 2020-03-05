Экономика
РИА Новости«Азия неостановима»: сверхбогатые из Индии обгоняют остальных
В Великобритании опубликован очередной "Доклад о богатстве", условная черта отсечения — 30 миллионов долларов. И за следующие пять лет, сообщает доклад, число таких счастливцев в Азии вырастет на 44%, что будет вдвое быстрее роста численности их собратьев в Северной Америке.
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Зажиточных россиян становится все больше. На обычные дома и квартиры они уже не согласны
Lenta.ru06 марта в 17:01
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