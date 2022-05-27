РБКАзия впервые обогнала Европу по объемам закупки российской нефтиАзиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Kpler.РБКПо данным аналитиков Kpler, по состоянию на 26 мая на танкерах транспортировалось около 57 миллионов баррелей нефти марки Urals и 7,3 миллиона баррелей российской дальневосточной нефти ESPO.РИА НовостиВ конце февраля танкеры перевозили 19 млн баррелей нефти Urals и 5,7 млн баррелей нефти ВСТО.Фонтанка.РуС начала мая Евросоюз обсуждает введение эмбарго на российскую нефть, в Брюсселе планируют отказаться от импорта до конца года.BFM.ruЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРБКГлагоLИА КрыминформЦарьградТК ЗвездаИзвестияPlanet TodayАбзацLife.ruНовый ДеньЯмал-МедиаNewInformРидусРосбалтRTVIDP.RUСоюзное ВечеInfinicaКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейПолитРоссияПодробнее о событииBloomberg: в апреле Азия впервые стала крупнейшим импортёром российской нефтиRT на русском06:11Азия в апреле впервые обогнала Европу по закупкам нефти из РоссииРИА Новости04:56Азия впервые стала крупнейшим покупателем российской нефтиРидус05:52Страны азиатского региона обогнали Европу по объемам закупок нефти из РоссииГазета.Ru05:33Азия впервые обогнала Европу по объемам закупки российской нефтиРБК05:24Bloomberg: Азия впервые обогнала Европу по объемам закупок российской нефтиКомсомольская правда05:11Агентство Bloomberg: Азия впервые опередила ЕС по объему закупок российской нефтиЭкономика сегодня06:02Показать ещёОценить1KПоделиться