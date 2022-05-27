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Азия впервые обогнала Европу по объемам закупки российской нефти

Азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти, пишет
 Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Kpler.
РБК
По данным аналитиков Kpler, по состоянию на 26 мая на танкерах транспортировалось около 57 миллионов баррелей нефти марки Urals и 7,3 миллиона баррелей российской дальневосточной нефти ESPO.
РИА Новости
В конце февраля танкеры перевозили 19 млн баррелей нефти Urals и 5,7 млн баррелей нефти ВСТО.
Фонтанка.Ру
С начала мая Евросоюз обсуждает введение эмбарго на российскую нефть, в Брюсселе планируют отказаться от импорта до конца года.
BFM.ru

Подробнее о событии

Bloomberg: в апреле Азия впервые стала крупнейшим импортёром российской нефти
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Азия в апреле впервые обогнала Европу по закупкам нефти из России
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Азия впервые стала крупнейшим покупателем российской нефти
Ридус05:52
Страны азиатского региона обогнали Европу по объемам закупок нефти из России
Газета.Ru05:33
Азия впервые обогнала Европу по объемам закупки российской нефти
РБК05:24
Bloomberg: Азия впервые обогнала Европу по объемам закупок российской нефти
Комсомольская правда05:11
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