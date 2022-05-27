РБКАзия впервые обогнала Европу по объемам закупки российской нефтиАзиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Kpler.РБКПо словам аналитика Джейн Се, совокупный объём нефти из России для Индии и Китая вырос до рекордного уровня в основном благодаря увеличению закупок Индии.News.ruПо данным аналитиков Kpler, по состоянию на 26 мая на танкерах транспортировалось около 57 миллионов баррелей нефти марки Urals и 7,3 миллиона баррелей российской дальневосточной нефти ESPO.РИА НовостиАгентство Bloomberg также сообщает, что китайская нефтяная компания Unipec увеличила количество арендованных судов для перевозки российской нефти.ТАССЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРБКГлагоLПолитика СегодняАбзацЦарьградLife.ruRTVIИзвестияPlanet TodayСоюзное ВечеКомсомольская правдаDP.RUNewInformРидусРосбалтКапитал страныНовый ДеньФАНЯмал-МедиаRT на русскомНТВПодробнее о событииBloomberg: в апреле Азия впервые стала крупнейшим импортёром российской нефтиRT на русском06:11Агентство Bloomberg: Азия впервые опередила ЕС по объему закупок российской нефтиЭкономика сегодня06:02Поставки российской нефти в Индию и Китай достигли рекордных значенийЕвразия Daily04:45Азия впервые обогнала Европу по объемам закупки российской нефтиРБК05:24Bloomberg: Азия впервые обогнала Европу по объемам закупок российской нефтиКомсомольская правда05:11Азия в апреле впервые обогнала Европу по закупкам нефти из РоссииРИА Новости04:56Страны азиатского региона обогнали Европу по объемам закупок нефти из РоссииГазета.Ru05:33Показать ещёОценить855Поделиться