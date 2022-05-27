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Азия впервые обогнала Европу по объемам закупки российской нефти

Азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти, пишет
 Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Kpler.
РБК
По словам аналитика Джейн Се, совокупный объём нефти из России для Индии и Китая вырос до рекордного уровня в основном благодаря увеличению закупок Индии.
News.ru
По данным аналитиков Kpler, по состоянию на 26 мая на танкерах транспортировалось около 57 миллионов баррелей нефти марки Urals и 7,3 миллиона баррелей российской дальневосточной нефти ESPO.
РИА Новости
Агентство Bloomberg также сообщает, что китайская нефтяная компания Unipec увеличила количество арендованных судов для перевозки российской нефти.
ТАСС

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