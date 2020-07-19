Экономика

Российская газетаРоссийская газетаАзия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды

Ждем поэтому настроений из Азии, которые, в принципе, мог бы поддержать Народный банк Китая.
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Названы предотвращающие тенденцию ослабления рубля факторы

Политическая Экспертиза04:25

Курс рубля на предстоящей неделе будет зависеть от ситуации на азиатских рынках

Экономика сегодня04:20

Азия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды

Российская газетавчера в 23:00
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Единоборства

Фазиев решением судей победил Диакези на UFC Fight Night 172

Газета.Ru вчера в 22:20
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Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

РИА Новости вчера в 08:05
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете

Игорь Николаев улетел с семьей в отпуск на частном самолете Игорь Николаев увез семью в отпуск и вызвал гнев поклонников.
Экспресс газета вчера в 06:33
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
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Музыка

Министр назвала главную задачу «Славянского базара»

Гости фестиваля могут посетить концерты классической, современной и народной музыки.
Победа РФ 04:27
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
1,5K
Политика

Тихановская, Цепкало, Колесникова — РБК: «Это решение войдет в историю»

После победы Тихановской объединенная команда обещает освободить всех заключенных по политическим и экономическим статьям, им будет предоставлено право на пересмотр дел.
РБК 00:03
Общество

Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
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Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
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Происшествия

В Подмосковье в лесу нашли тело женщины в чемодане

РБК 05:26
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Происшествия

Из-за жары на Урале загорелся заповедник «Денежкин камень»

Огненная стихия охватила и заповедник "Денежкин Камень", который находится на севере Свердловской области.
Российская газета 03:15
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Происшествия

Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте

Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
REGNUM 04:55
24
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РБК 05:14
1
Общество

Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции для детей могут начаться в течение полугода, однако только после того, как будет получен положительный опыт вакцины у взрослых.
Моя Москва.онлайн 02:26
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Политика

Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением

Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград вчера в 12:43
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Политика

На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
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Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
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Игры

Разработчики показали релизный трейлер Crysis Remastered для Switch

Разработчики из Crytek опубликовали новый трейлер игры Crysis Remastered, которая уже 23 июля выйдет на консоли Nintendo Switch.
The GEEK 02:08
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Общество

В Израиле в ходе акций протеста задержали 28 человек за нарушения

Иерусалим, 19 июля 2020, 09:26 — REGNUM В ходе массовых акций протеста, которые состоялись вечером 18 июля в Иерусалиме и Тель-Авиве, за нарушение порядка было задержано 28 человек.
REGNUM 02:26
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Общество

Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
ТАСС вчера в 03:18
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Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости вчера в 15:20
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Наука

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

РБК 04:23
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
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Здоровье

Ученые назвали пять указывающих на рак симптомов

При своевременном обращении к медикам больной раком имеет шанс справиться с недугом и сохранить себе жизнь.
Evo-rus.com 02:10
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Наука

Ученые раскрыли ключевые механизмы старения

Профиль 03:19
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Шоу-бизнес

Пугачева поразила подписчиков вечной молодостью

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила подписчиков нестареющей красотой.
SM News вчера в 05:06
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Игры

Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv вчера в 03:43
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Общество

Конгрессмены США перепутали снимки умерших чернокожих сенаторов

Республиканцы отдали дань его памяти в социальной сети Twitter, однако прикрепили к своим постам фотографию другого афроамериканца — Элайджи Каммингса, который умер в прошлом году.
Слово и Дело 05:14
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Шоу-бизнес

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
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