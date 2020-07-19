Финансы
Российская газетаАзия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды
Ждем поэтому настроений из Азии, которые, в принципе, мог бы поддержать Народный банк Китая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс рубля на предстоящей неделе будет зависеть от ситуации на азиатских рынках
Экономика сегодня04:20
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Общество
В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины
15 июля Сеченовский университет выписал первую группу добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром.
Ведомости 08:28
Общество
Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров
Заслуженный военный лётчик России, создатель авиации МЧС России Рафаиль Закиров скончался в Москве на 72-м году жизни.
RT на русском 11:53
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фанатам то, что может видеть только Потап
Каменских поинтересовалась у подписчиков, считают ли они, что фигура осанка и походка являются отражением здоровья и заботы о своем теле.
Слово и Дело 17 июля в 06:52
Происшествия
СК возбудил дело после нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша»
Ростов-на-Дону, 19 июля 2020, 19:41 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 80-летней женщины при разбойном нападении на дом в Ростовской области.
REGNUM 12:41
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Лучшее время квалификации Гран-при Венгрии показал Льюис Хэмилтон из Mercedes, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 01:24
Политика
Армения перекрыла телевещание из России
16 июля парламент Армении во втором и последнем чтении все-таки принял скандальный закон о телевещании на иностранном языке.
Rusvesna.su 04:45
Здоровье
Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19
Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Российская газета 02:32
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
Политика
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
Экономика
ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора
Банк России может вновь понизить ключевую ставку на заседании совета директоров 24 июля.
РБК 10:02
Происшествия
Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
Футбол
«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу
RT на русском 07:59
Общество
Врачи назвали неподходящую для вакцинации от коронавируса группу людей
Вакцина от COVID-19 подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.
Вести Воронеж вчера в 08:28
Авто
Локализованные «ГАЗели» под брендом HDC появились в Украине
Речь идет об укороченной колесной базе. Вариант с растянутой базой предлагается как HDC 21R33.
Evo-rus.com 02:21
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала продолжаются в Хабаровске уже неделю.
Говорит Москва вчера в 03:24
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
Ключевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.
Коммерсантъ 09:45
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Армия и оружие
Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
Политика
Две ракеты разорвались у посольства США в Багдаде
По данным телеканала, ракеты, запущенные из ЗРК типа "Катюша", разорвались в "зеленой зоне" во время посещения иракской столицы главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
РЕН ТВ 09:30
Происшествия
В Днепропетровске пассажиры избили женщину в маршрутке
Как сообщает издание «Информатор», пострадавшая заплатила за два места, после чего встретила волну агрессии со стороны нескольких пассажиров.
ИА Новороссия вчера в 15:42
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Автоспорт
Квят: «Думаю, я мог финишировать в очковой зоне сегодня»
Думаю, мне по силам было финишировать в очковой зоне, поэтому я не особо удовлетворен итогами гонки.
Sport24.ru 12:43
Политика
Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»
Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации.
РИА Новости 11:30