Финансы

Российская газетаРоссийская газетаАзия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды

Ждем поэтому настроений из Азии, которые, в принципе, мог бы поддержать Народный банк Китая.
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Экономисты рассказали о «психологической отметке» доллара в конце июля

Sputnik Таджикистан07:21

Названы предотвращающие тенденцию ослабления рубля факторы

Политическая Экспертиза04:25

Курс рубля на предстоящей неделе будет зависеть от ситуации на азиатских рынках

Экономика сегодня04:20

Азия задаст направление рублю: Не исключены новые рекорды

Российская газетавчера в 23:00
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Общество

В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины

15 июля Сеченовский университет выписал первую группу добровольцев, которые испытывали вакцину, разработанную центром.
Ведомости 08:28
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Общество

Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров

Заслуженный военный лётчик России, создатель авиации МЧС России Рафаиль Закиров скончался в Москве на 72-м году жизни.
RT на русском 11:53
1
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фанатам то, что может видеть только Потап

Каменских поинтересовалась у подписчиков, считают ли они, что фигура осанка и походка являются отражением здоровья и заботы о своем теле.
Слово и Дело 17 июля в 06:52
2
Происшествия

СК возбудил дело после нападения на дом экс-директора «Ростсельмаша»

Ростов-на-Дону, 19 июля 2020, 19:41 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 80-летней женщины при разбойном нападении на дом в Ростовской области.
REGNUM 12:41
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
2,3K
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Лучшее время квалификации Гран-при Венгрии показал Льюис Хэмилтон из Mercedes, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 01:24
Политика

Армения перекрыла телевещание из России

16 июля парламент Армении во втором и последнем чтении все-таки принял скандальный закон о телевещании на иностранном языке.
Rusvesna.su 04:45
14
Здоровье

Глава Центра Гамалеи обозначил приоритеты в вакцинации от COVID-19

Опасность подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России сохраняется, а достигнутые успехи нужно закреплять вакцинацией населения, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Российская газета 02:32
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Общество

В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
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Политика

Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
РИА Новости 08:29
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Экономика

ЦБ может понизить ставку еще на 0,5%. Что это значит для инвестора

Банк России может вновь понизить ключевую ставку на заседании совета директоров 24 июля.
РБК 10:02
Происшествия

Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом

В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
157
Футбол

«Химки» победили «Урал» и вышли в финал Кубка России по футболу

RT на русском 07:59
1
Общество

Врачи назвали неподходящую для вакцинации от коронавируса группу людей

Вакцина от COVID-19 подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.
Вести Воронеж вчера в 08:28
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Авто

Локализованные «ГАЗели» под брендом HDC появились в Украине

Речь идет об укороченной колесной базе. Вариант с растянутой базой предлагается как HDC 21R33.
Evo-rus.com 02:21
56
Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала продолжаются в Хабаровске уже неделю.
Говорит Москва вчера в 03:24
5,5K
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
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Общество

Ключевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.
Коммерсантъ 09:45
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Происшествия

Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города

Интерфакс 11:05
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
110
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
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Армия и оружие

Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана

"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
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Происшествия

В Подмосковье нашли тело женщины в чемодане

BFM.ru 09:51
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Политика

Две ракеты разорвались у посольства США в Багдаде

По данным телеканала, ракеты, запущенные из ЗРК типа "Катюша", разорвались в "зеленой зоне" во время посещения иракской столицы главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
РЕН ТВ 09:30
3
Происшествия

В Днепропетровске пассажиры избили женщину в маршрутке

Как сообщает издание «Информатор», пострадавшая заплатила за два места, после чего встретила волну агрессии со стороны нескольких пассажиров.
ИА Новороссия вчера в 15:42
3
Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Expert.ru 17 июля в 10:09
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Автоспорт

Квят: «Думаю, я мог финишировать в очковой зоне сегодня»

Думаю, мне по силам было финишировать в очковой зоне, поэтому я не особо удовлетворен итогами гонки.
Sport24.ru 12:43
Политика

Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации.
РИА Новости 11:30
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Происшествия

Россияне восемь минут провисели вниз головой на сломавшейся карусели

Lenta.ru 09:27
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