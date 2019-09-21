Футбол
Евро-футбол.ру«Зенит» назвал состав на матч с «Рубином»
«Зенит» объявил состав на матч десятого тура российской Премьер-лиги против «Рубина».
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«Зенит» объявил стартовый состав на игру с «Рубином» с помощью русского жестового языка
Sport24.ruвчера в 11:34
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» с помощью жестового языка
Чемпионатвчера в 11:44
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Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
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Шойгу заявил о ежедневных атаках стран Запада на системы военной связи
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Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
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РБК вчера в 16:23
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Оренбург — Локомотив 2:3
«Локомотив» обыграл «Оренбург» со счетом 3:2 в матче 10-го тура чемпионата России.
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РИА Новости вчера в 08:06
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В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами
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РБК 06:12
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В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины
Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.
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Энтузиаст Элиот Андрес (Eliot Andres) из Artizans сравнил новый смартфон Apple, модель iPhone 11, с моделями прошлых лет.
Ferra 06:52
Единоборства
Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧМ по боксу
Сборная России по боксу заняла второе место в командном зачете на чемпионате мира, который прошёл в Екатеринбурге.
RT на русском вчера в 14:25
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА Новости, что нынешний туристический сезон "оказался очень тяжелым в том, что касается числа происшествий с российскими туристами на юге Турции".
РИА Новости вчера в 20:36
Политика
Украинская делегация отказалась ехать на сессию ПАСЕ
Украинская делегация отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Sputnik Литва вчера в 07:35
Футбол
Заболотный в ворота «Динамо» забил второй гол за «Сочи»
Бомбардир.ру 08:18
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Физики научились охлаждать отрицательные ионы
Немецкие физики за две минуты охладили облако отрицательных ионов кислорода от 13000 до 3800 кельвин, отсеивая «горячие» ионы с помощью лазера.
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Фармаколог российского Минздрава Андрей Кондрахин назвал 4 продукта, которые нельзя употреблять при приеме антибиотиков.
ФедералПресс 05:27
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
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Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
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Ugpressa.ru вчера в 15:58
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Политика
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В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Происшествия
Подполковник МВД покончил с собой под Белгородом
Телеграм-канал «Белгород №1» отмечает, что погибший сотрудник был начальником тыла ОМВД по Яковлевскому городскому округу.
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В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом
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Газета.Ru 07:29
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В России стартовали продажи новых iPhone
В России сегодня, 20 сентября, стартовали продажи Apple iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, сообщается на сайте компании.
REGNUM 20 сентября в 03:31
Авто
Mazda отзывает в России более 200 кроссоверов Mazda CX-9
32CARS.ru 20 сентября в 04:26