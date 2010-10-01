Форвард «Зенита» Сердар Азмун опубликовал фото со своим партнером по команде, нападающим Александром Кокориным. Фото размещено в Instagram футболиста.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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