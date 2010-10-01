Футбол
Спорт-ЭкспрессАзмун опубликовал фотографию с Кокориным
Форвард «Зенита» Сердар Азмун опубликовал фото со своим партнером по команде, нападающим Александром Кокориным. Фото размещено в Instagram футболиста.
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Экономика
Рогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева
В "Роскосмосе" назвали причину многомиллиардных долгов Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.
Интерфакс 07:27
Политика
На Украине продолжаются протесты против «формулы Штайнмайера»
В некоторых украинских городах продолжаются протестные акции из-за «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе.
Южный Федеральный 04:56
Политика
В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»
Ранее, посещая Крым, Хендрик Вебер называл Крым законной частью территории РФ и критиковал западные санкции, введенные против России после воссоединения с полуостровом.
Российская газета вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 01 октября в 09:25
Финансы
ЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку
Банк России разослал по банкам и микрофинансовым организациям письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита (займа) и при увеличении лимита кредитования.
Российская газета 06:27
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
BFM.ru 04:49
Происшествия
ГИБДД разъяснила требование об удалении тонировки
В июле председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов направил запрос в ГИБДД, где попросил разъяснить позицию ГИБДД касательно правомерности и законности действия полицейских, требующих удалить тонировку стекол на месте задержания автомобиля.
ФедералПресс 05:36
Культура
Умер известный чешский певец Карел Готт
Дни24 вчера в 05:11
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Гаджеты
Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD
Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
3DNews 07:27
Культура
Жительница Мурманска вошла в десятку самых красивых девушек мира
Жительница Мурманска Екатерина Агапова вошла в десятку финалисток международного конкурса красоты Miss United Continents, который недавно состоялся в Эквадоре.
Российская газета вчера в 06:30
Происшествия
Пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
Газета.Ru вчера в 12:02
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Политика
Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова секретарём ведомства, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
РИА Новости 07:35
Происшествия
Полиция проверяет «бойцовский клуб» в московской школе
Говорит Москва 05:57
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Правила подготовлены в связи с просьбами стран ЕС дать рекомендации по идентификации и непризнанию российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, выданных в соответствии с указом президента Владимира Путина.
РБК 07:26
Культура
Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ
В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг возвращение актрисы в телеэфир
Как сообщил концертный директор Анастасии Стас Христов, она собирается лично рассказать поклонникам о своем здоровье.
Телепрограмма вчера в 05:01
Здоровье
Мать по фотографии шестимесячного сына обнаружила у него рак
В Британии мать шестимесячного сына внимательно рассматривала его фотографии и внезапно обратила внимание на белый отблеск в правом зрачке.
Вести.Ru 06:23
Политика
Владельца «112 Украина» и NewsOne обвинили по статьям о терроризме
Владельцу украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявили обвинение в финансировании терроризма.
Известия 06:48
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Происшествия
В Париже мужчина с ножом напал на полицейских
В центре Парижа мужчина с ножом напал на пятерых полицейских в здании префектуры полиции Парижа.
Интерфакс 08:06
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Хоккей
Ари Мойсанен снова покинул «Ак Барс»
«Ак Барс» и тренер вратарей Ари Мойсанен расторгли контракт по соглашению сторон, специалист уходит из клуба по семейным обстоятельствам, информирует пресс-служба казанского клуба.
Чемпионат 07:30
Происшествия
Дело экс-депутата гордумы Екатеринбурга о взятке передали в суд
Коммерсантъ Екатеринбург 06:47