Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАзмун опубликовал фотографию с Кокориным

Форвард «Зенита» Сердар Азмун опубликовал фото со своим партнером по команде, нападающим Александром Кокориным. Фото размещено в Instagram футболиста.
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Азмун выложил фото с Кокориным

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова секретарём ведомства, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ

В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
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Директор Заворотнюк опроверг возвращение актрисы в телеэфир

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Владельца «112 Украина» и NewsOne обвинили по статьям о терроризме

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Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии

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