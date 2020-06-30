Коронавирус
Газета.RuАзмун повторно оштрафован за нарушение режима самоизоляции
Футболист петербургского "Зенита" Сердар Азмун повторно оштрафован за нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "сине-бело-голубых". 29 июня в интернете появилось видео, на котором заснят сидящий в ресторане игрок.
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Космос
NASA объявило конкурс на создание лунного туалета
В 2024 году NASA в рамках программы «Артемида», целью которой является отправка астронавтов на Луну, объявило конкурс на создание лунного туалета.
Радио Комсомольская правда 11:58
Авто
Bentley представила обновленную версию кроссовера Bentayga
Компания Bentley обновила свой кроссовер Bentayga, который выпускается с 2015 года.
Тарантас Ньюс 16:01
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
Экономика
Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее максимальный размер суммы по программе льготной ипотеки под 6,5%. Об этом он сообщил в ходе совещания с вице-премьерами.
РБК вчера в 08:29
Культура
Лапунов назвал реалистичным фильм HBO о пытках гомосексуалов в Чечне
Как сообщал "Кавказский узел", HBO сняла фильм "Добро пожаловать в Чечню", который рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих под прикрытием, чтобы помочь жителям Чечни избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище.
Кавказский узел 16:41
Общество
Джонсон пообещал британцам спасти экономику масштабными инвестициями
Премьер-министр Борис Джонсон объявил о планах правительства осуществить масштабные инвестиции в сферы социальной защиты, здравоохранения, строительства и транспорта для оживления экономики страны после пандемии.
Независимая газета 12:41
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Политика
Власти США признали Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности
В ноябре 2019 года члены FCC приняли предварительное решение об отнесении Huawei и ZTE к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, а 30 июня оно было утверждено и вступает в силу немедленно.
Реальное время 14:59
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
Здоровье
С 1 сентября пожилым учителям могут запретить посещение школ
1 сентября пожилых преподавателей, которые имеют хронические заболевания, скорее всего, оградят от работы в классах.
БИЗНЕС Online 14:57
Армия и оружие
НАТО не закупает топливо в Польше и Прибалтике из-за нефти из России
Евразия Daily 11:01
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
В России рассматривают предложение Турции по возобновлению пассажирских авиаперевозок между странами с 15 июля.
Газета.Ru 08:21
Политика
Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США
В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК вчера в 17:25
Киберспорт
Dota 2. CEO HellRaisers оценил состав VP.Prodigy в 110 тысяч долларов
СЕО HellRaisers Алексей «Magician» Слабухин оценил рыночную стоимость состава VP.Prodigy.
Bookmaker-ratings.ru 09:56
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:05
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ушла от Гарика Харламова из-за его пьянства и игромании
39-летний резидент Comedy Club Гарик «Бульдог» Харламов и его жена, 32-летняя актриса Кристина Асмус, объявили о разводе.
Комсомольская правда 18:02
Футбол
«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича
Российская газета вчера в 16:42
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей
«Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила Собчак, взяла и разорвала», — заявил Соловьев и пригласил Шафран выйти к нему в эфир.
Lenta.ru 08:30
Армия и оружие
Трамп утвердил план по выводу 9,5 тыс. военных из Германии
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации 9,5 тыс. американских военнослужащих из Германии.
Известия 17:55
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не случится
Депутат Госдумы, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил уверенность, что второй волны коронавируса нового типа не будет.
Газета.Ru 10:39
Наука
В Британии создали фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
Участники были здоровы в этом отношении. Выяснилось, что на зрение молодых людей фонарик практически не влияет.
ИнфоСМИ вчера в 06:33
Гаджеты
KIOXIA представила SSD накопители NVMe в форм-факторе ES.3
Технические образцы KIOXIA E3.S на основе твердотельного накопителя KIOXIA CM6 PCIe 4.0 NVMe 1.4 в 2,5-дюймовом форм-факторе продемонстрировали примерно на 35% более высокую производительность с тем же контроллером и флэш-памятью BiCS FLASH™ 3D TLC в форм-факторе EDSFF E3.S с четырьмя дорожками и мощностью 28 Вт (+40%).
Megaobzor.com 05:06