Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» обыграл екатеринбургскую команду «Урал» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на поле «Екатеринбург-арены» и закончилась в пользу гостей со счётом 3:1. Все мячи в игре оказались на счету игроков «Зенита».

«Зенит» обыграл «Урал» и снова стал лидером РПЛ

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