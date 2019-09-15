РПЛ

REGNUMREGNUM«Зенит» обыграл «Урал» и снова стал лидером РПЛ

Урал — Зенит
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
3′
Бранислав Иванович
14′
Эмануэль Маммана
Олег Шатов
27′
Магомед Оздоев
Николай Димитров
Владимир Ильин
51′
Роман Емельянов
Андрей Егорычев
55′
Олег Шатов
58′
63′
Сердар Азмун
65′
Юрий Жирков
Александр Ерохин
83′
Сердар Азмун
Роберт Мак
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
89′
Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» обыграл екатеринбургскую команду «Урал» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на поле «Екатеринбург-арены» и закончилась в пользу гостей со счётом 3:1. Все мячи в игре оказались на счету игроков «Зенита».
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Оздоев выходит на королевский уровень. «Зенит» выиграл в Екатеринбурге

Советский спорт06:46

Бранислав Иванович: «Зенит» контролировал игру, но немного запаниковал после гола «Урала»

Sports.ru07:28

«Урал» — «Зенит» — 1:3, 6 октября 2019: обзор матча РПЛ

Чемпионат06:30

У Семака просили пиджак, Шатова не хотели отпускать. Что осталось за кадром победы «Зенита» в Екатеринбурге

Матч ТВ08:05

«Урал» — «Зенит» — 1:3. Видеообзор матча

Sport24.ru06:58

«Зенит» одержал гостевую победу над «Уралом»

Sportbox.RU06:22

Азмун прервал молчание — «Зенит» победил «Урал»

Спорт-Экспресс07:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
Общество

Покрас Лампас восстановил свой арт-объект в Екатеринбурге

Коммерсантъ 02:48
Политика

В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»

На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM 09:41
Футбол

Соболев вызван в сборную России

Главный тренер сборной России в экстренном порядке вызвал в сборную лучшего бомбардира РПЛ нынешнего сезона Александра Соболева, забившего 10 мячей.
Российская газета 09:34
Происшествия

В Гонконге против демонстрантов применили слезоточивый газ

РЕН ТВ 04 октября в 11:29
Происшествия

В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи

Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:15
Происшествия

Американскую студентку изнасиловали в Петербурге

Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Гаджеты

Смартфоны Honor V30 и V30 Pro получат 60-мегапиксельные камеры

Как сообщается, разрешение главного датчика основной камеры в обоих случаях составит 60 Мп (в реальности, скорее, 64 Мп), но в Honor V30 камера будет тройной, а в Honor V30 Pro — с четырьмя модулями.
iXBT.com 08:07
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

REGNUM 08:56
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе.
Эхо Москвы 06:30
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Lenta.ru 06:22
Футбол

«Мальорка» обыграла «Эспаньол» и прервала серию без побед в Примере

Футбольный клуб «Мальорка» уверенно обыграл команду из Барселоны «Эспаньол» в матче восьмого тура испанской Примеры.
REGNUM 08:15
Политика

МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой

Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Музыка

Умер легендарный барабанщик из группы Cream Джинджер Бейкер

В возрасте 80 лет скончался барабанщик известной британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер, сообщает Mirror со ссылкой на его родных.
Радио Sputnik 07:52
Наука

Сырые овощи могут навредить кишечнику

МедиаПоток 05:31
Политика

Путин объяснил подоплеку обвинений во «вмешательстве» в выборы в США

Голословные обвинения во «вмешательстве» России в выборы в США были предлогом для давления на президента США Дональда Трампа, заявил российский лидер Владимир Путин.
Взгляд.ру 08:33
Происшествия

Подросток убил подругу и ее семью в Австрии

Российская газета 06:09
Хоккей

«Барыс» — «Северсталь»: гости заменили вратаря уже на 3-й минуте матча

Тренерский штаб череповецкого клуба принял решение заменить вратаря уже на 3-й минуте встречи.
Чемпионат 07:21
Экономика

Девелопер ПИК прорабатывает выход на рынок Дальнего Востока

Крупнейший российский девелопер ПИК прорабатывает возможные варианты выхода на строительный рынок Дальнего Востока, сообщил журналистам в пятницу президент группы "ПИК" Сергей Гордеев.
ТАСС 04 октября в 06:24
Гаджеты

Новый глава HTC назвал причины неудачи компании на рынке смартфонов

Компания HTC потеряла большую часть своей доли на глобальном рынке смартфонов из-за того, что слишком медленно модернизировала аппаратную часть устройств.
REGNUM 03:59
Наука

Парализованный мужчина прошел более 100 метров благодаря экзоскелету

МедиаПоток вчера в 10:03
Происшествия

Высокопоставленного силовика заподозрили в содействии Шакро Молодому

Lenta.ru 08:18
Культура

Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

РИА Новости 07:49
Хоккей

Скончался 29-летний хоккеист «Сибири» Мнацян

Москва 24 вчера в 20:59
Общество

Названа главная польза винограда

Lenta.ru 01:13
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия вчера в 15:35
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Здоровье

Названы способы снизить давление без лекарств

Вечерняя Москва вчера в 00:40
Здоровье

Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака на теле человека

Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».
Политическая Экспертиза 08:52
Футбол

ЦСКА и «Ростов» объявили стартовые составы на игру

Стартовые составы на игру 12-го тура РПЛ объявили ЦСКА и «Ростов».
ProstoProSport 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное