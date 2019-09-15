РПЛ
REGNUM«Зенит» обыграл «Урал» и снова стал лидером РПЛ
|3′
Бранислав Иванович
|14′
Эмануэль Маммана
Олег Шатов
|27′
Магомед Оздоев
Николай Димитров
Владимир Ильин
|51′
Роман Емельянов
Андрей Егорычев
|55′
Олег Шатов
|58′
|63′
Сердар Азмун
|65′
Юрий Жирков
Александр Ерохин
|83′
Сердар Азмун
Роберт Мак
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
|89′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
77
Баклов
15
Кулаков
19
Поляков
3
Ароян
27
Меркулов
11
Ильин
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
44
Егорычев
21
Насыров
88
Погребняк
41
Кержаков
4
Осорио
6
Иванович
3
Сантос
15
Караваев
27
Оздоев
17
Шатов
11
Дриусси
21
Ерохин
20
Мак
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 3‑5‑2
Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» обыграл екатеринбургскую команду «Урал» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на поле «Екатеринбург-арены» и закончилась в пользу гостей со счётом 3:1. Все мячи в игре оказались на счету игроков «Зенита».
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