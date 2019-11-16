Футбол
Gazeta.SPbАзмун претендует на звание лучшего азиатского игрока года
За звание лучшего азиатского игрока 2019 года борются японский опорник «Айнтрахта» Макото Хасебе, корейский вингер «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин, а также иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. К слову, премию вручают уже на протяжении семи лет. Ее прошлым обладателем стал Хасебе.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
Политика
Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
Армия и оружие
В технополисе «Эра» представлены первые разработки
В дизайн-центре инновационного технополиса «Эра» размещаются совместные проекты научных рот и научно-исследовательских организаций, а также предприятий ОПК.
Гаджеты
Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и Android
Компания Microsoft заявила о том, что закрывает свой голосовой помощник Cortana для рынков некоторых стран.
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли всё золото на домашнем этапе Гран-при
Танцы на льду стали единственным видом на этапе Гран-при в Москве, где российские фигуристы заняли только одну ступень пьедестала почёта.
Кино
Названы даты выпуска новых фильмов MCU
Disney объявила даты выпуска новых фильмов в рамках кинематографической вселенной Marvel.
Общество
Скончался лидер партии «Новая Россия» Никита Исаев
Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
Экономика
Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Футбол
Стал известен ориентировочный состав России на матч с Бельгией
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что Россия решила вернуть Украине корабли и планировала сделать это перед саммитом в «нормандском формате», который состоится 9 декабря.
Технологии
Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом
Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Происшествия
В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта
Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему удар в шею ножом, мужчина умер от полученного ранения.
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего
Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры
За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Политика
Трамп начал проходить медобследование
Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Общество
Археологи обнаружили теплицы Гитлера в Польше
Археологи обнаружили в секретной штаб-квартире Адольфа Гитлера «Волчье логово» в теплице в Польше.
Шоу-бизнес
Дочь показала видео, сделанное за день до смерти Аллы Вербер
Дочь опубликовала последнее видео фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая умерла в августе в Италии.
Гаджеты
Директор отдела Xiaomi признал проблемы в смарт-часах Xiaomi Mi Watch
Директор отдела дизайна компании Xiaomi опубликовал в своем аккаунте Weibo мнение относительно смарт-часов Xiaomi Mi Watch.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Политика
Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже
Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Гаджеты
Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России
Здоровье
В Туле обсудили проблемы медицины в селах
Проблемы медицины в селах Тульской области обсудил губернатор Алексей Дюмин с представителями системы здравоохранения в пятницу, 15 ноября.
Политика
В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот
Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
Происшествия
Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Общество
Умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Легендарный пожарный генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Климкин умер в Москве от остановки сердца.
Общество
В Берлине будет построен первый европейский завод Tesla
Американская компания Tesla построит в Берлине свой первый европейский завод, а также центр проектирования, где будут выпускаться батареи, двигатели и электромобили.