Футбол
Gazeta.SPbАзмун претендует на звание лучшего азиатского игрока года
За звание лучшего азиатского игрока 2019 года борются японский опорник «Айнтрахта» Макото Хасебе, корейский вингер «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин, а также иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. К слову, премию вручают уже на протяжении семи лет. Ее прошлым обладателем стал Хасебе.
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Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Единоборства
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Наука
Фронтир нейронаук. Слепые острее чувствуют боль
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Футбол
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге
Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»
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Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией
Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Политика
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Общество
«Вода реально поднимается у вас на глазах». Петербурженка рассказала, как пережить сильнейшее за полвека наводнение в Венеции
Вода реально поднимается у вас на глазах.
Авто
В Сети показали 3500-сильный тягач с 27,9-литровым двигателем
Рабочий объём уникального силового агрегата составляет 27,9 литра. Тягач THOR 24 имеет 24 выхлопных патрубка.
Политика
ООН опасается, что ситуация в Боливии может выйти из-под контроля
Верховный Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что ситуация в Боливии может выйти из-под контроля если власти не смогут с ней справиться с учетом всех международных норм и стандартов, передает РИА Новости.
Происшествия
Найдена мертвой: отчим пропавшей в Крыму девочки признался в убийстве
Отчим пятилетней девочки, которую несколько дней разыскивали в Крыму, задержан по подозрению в убийстве.
Политика
Осужденный в России за шпионаж Берг передан властям Норвегии
Норвержец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, передан властям своей страны.
Фигурное катание
Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй
Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
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Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»
Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал первым в квалификации «Гран-при Бразилии».
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Учёные заявили, что началась глобальная эпидемия суперинфекций
Учёные из США заявили о начале глобальной эпидемии суперинфекций.
Армия и оружие
Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут
Экономика
Россияне стали реже гасить кредиты досрочно
В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).
Политика
Сергей Сивохо раскрыл план «ментального возвращения» жителей Донбасса
В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Авто
В Японии создали самый быстрый в мире гиперкар
Японская компания Aspark выпустила электрический гиперкар Owl, который претендует на звание самого быстрого автомобиля в мире.
Общество