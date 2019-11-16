За звание лучшего азиатского игрока 2019 года борются японский опорник «Айнтрахта» Макото Хасебе, корейский вингер «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин, а также иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. К слову, премию вручают уже на протяжении семи лет. Ее прошлым обладателем стал Хасебе.

Азмун претендует на звание лучшего азиатского игрока года

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