Питерский "Зенит" добился минимальной победы в Туле, где проводил матч 16 тура российской премьер-лиги. Поединок против "Арсенала" завершился со счетом 1:0 в пользу гостей из Северной столицы.

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Хоккей Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.

Политика Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.

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Армия и оружие Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.

Общество Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Политика Украинского националиста задержали в Польше по запросу РФ По запросу России в Польше задержан Игорь Мазур — один из лидеров радикальной организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (запрещена в России).

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Армия и оружие В Китае рассказали, что произойдет в случае атаки НАТО на Калининград Издание анализирует и приходит к выводу, что если, например, из НАТО попытается направить войска из Польши для взятия Калининграда, то Россия мгновенно атакует страны Балтии и для обеспечения сухопутного коридора к своему региону.

Общество Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.