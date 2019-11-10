РПЛ

Вести.RuВести.RuАзмун принес «Зениту» минимальную победу над «Арсеналом»

Арсенал (Тула) — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
24′
Вячеслав Караваев
46′
Александр Ерохин
Себастьян Дриусси
Горан Чаушич
Александр Ломовицкий
49′
Виктор Альварес
55′
63′
Сердар Азмун
Сергей Ткачев
69′
79′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′
Артем Дзюба
Далер Кузяев
Питерский "Зенит" добился минимальной победы в Туле, где проводил матч 16 тура российской премьер-лиги. Поединок против "Арсенала" завершился со счетом 1:0 в пользу гостей из Северной столицы.
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