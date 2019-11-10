РПЛ

Фонтанка.РуФонтанка.РуАзмун принес «Зениту» победу в матче с тульским «Арсеналом»

Арсенал (Тула) — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
24′
Вячеслав Караваев
46′
Александр Ерохин
Себастьян Дриусси
Горан Чаушич
Александр Ломовицкий
49′
Виктор Альварес
55′
63′
Сердар Азмун
Сергей Ткачев
69′
79′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′
Артем Дзюба
Далер Кузяев
Победой футбольного клуба «Зенит» завершился выездной матч 16-го тура чемпионата РПЛ против тульского «Арсенала» в воскресенье, 10 ноября. Петербуржцы выиграли со счетом 1:0.
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