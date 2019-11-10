Победой футбольного клуба «Зенит» завершился выездной матч 16-го тура чемпионата РПЛ против тульского «Арсенала» в воскресенье, 10 ноября. Петербуржцы выиграли со счетом 1:0.

Азмун принес «Зениту» победу в матче с тульским «Арсеналом»

Политика Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.

Политика Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Общество Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Футбол ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.

Происшествия Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.

Общество Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.

Политика Путин намного опередил Зеленского в рейтинге жителей Донбасса Если президента России назвали 11,2% опрошенных, то президента Украины Владимира Зеленского – 1,3%. Второе и третье места рейтинга достались телеведущим Владимиру Соловьеву и Ольге Скабеевой.

Кино Главный приз на Женевском кинофестивале получил фильм «Дылда» Балагова Фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда» стал призером в номинации среди полнометражных лент на Женевском международном кинофестивале.

Авто Дешевые Lada Vesta получат вариатор Логично предположить, что новая «автоматическая» Vesta может стать настоящим хитом российского авторынка, поскольку в случае с LADA XRay Cross, получившей такую же трансмиссию летом этого года, более 60% заказов приходится именно на версию с двумя педалями.

Общество Стало известно о переносе климатической зимы в Москве Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.

Единоборства Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC Главным событием спортивного мероприятия стала встреча дагестанского бойца ММА Забита Магомедшарипова и представителя Америки Калвина Кэттера.

Общество Израильские СМИ назвали новые морские пути России угрозой для Запада Журналисты израильского издания Haaretz оценили выгоду России от широкого использования Северного морского пути.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Происшествия В Брянске чиновника Шарова за взятку арестовали на 2 месяца Ранее «Брянские новости» сообщали, что в пятницу, 8 ноября, председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации Денис Шаров получил 80 тысяч рублей взятки за подготовку документов.

Здоровье Специалист по здоровому питанию дал советы о правильном ужине Специалист по естественному оздоровлению и очищению организма, сыроед Евгений Кичигин уверяет, что правильный ужин должен быть лёгким и диетическим.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Фигурное катание Щербакова удержала первое место на Гран-при в Китае Юная российская фигуристка Анна Щербакова удержала первое место в одиночном катании на Гран-при в Китае после показа произвольной программы в субботу, за которую получили 152,53 балла.