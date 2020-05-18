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Газета.RuГазета.RuАзмун прокомментировал интерес со стороны «Эвертона» и «Наполи»

Игрок петербургского "Зенита" Сердар Азмун прокомментировал слухи о возможном переходе в итальянский "Наполи" или английский "Эвертон", передает AreaNapoli.
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Итальянский журналист: «„Наполи“ работает над трансфером Азмуна»

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Азмун отреагировал на информацию об интересе со стороны «Наполи» и «Эвертона»

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С 20 мая Турция открывает границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян.
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В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
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Напомним, СУЭК является крупнейшей угольной компании России.
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Происшествия

В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки

В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших.
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Скончался французский актер Мишель Пикколи

Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей.
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Кулеба заявил о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма

Консультации с другими органами власти, с внешними экспертами и с общественностью по «Стратегии деоккупации Крыма» будут проведены по факту доработки документа.
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Дожди с грозами пройдут местами в Алтайском крае

По данным синоптиков, в ближайшие три дня в Алтайском крае местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
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Компания Microsoft начала раскрывать секреты новой версии Windows 10

Компания Microsoft допустила утечку данных, в результате которой инсайдеры рассказали новые детали о готовящемся к выпуску обновлении.
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Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

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Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
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Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет.
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Горьковский автозавод начал продажи на российском рынке коммерческих автомобилей семейства «Газель NN» нового поколения.
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Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире

Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
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Четыре человека погибли в результате землетрясения в Китае

Жертвами землетрясения в провинции Юньнань на юго-западе Китая стали четыре человека.
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Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
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Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию

Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) в минувшую пятницу сообщило, что отвергло заявку компании-оператора Nord Stream 2 AG на освобождение трубопровода от правил обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку он "не был полностью проложен к 23 мая 2019 года".
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Правительство Югры ввело ограничения в Сургутском районе

Ряд ограничений были введены в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
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СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности.
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За сутки в Иркутской области заболели коронавирусом 48 человек

За сутки количество зараженных увеличилось на 48 человек, сообщает оперативный штаб Иркутской области.
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Правительство РФ увеличило расходы на госаппарат и снизило на образование

Траты на чиновников выросли на 24% Расходы федерального бюджета на содержание госаппарата с начала 2020 года выросли на 24%, еще на 5% увеличилось финансирование силовых ведомств.
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Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях, пишет агентство Reuters.
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В Сочи первые пляжи откроются с 1 июня

Уточняется, что к работе смогут вернуться только санатории с медицинской лицензией — таких в Сочи на данный момент насчитывается 65.
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