Игрок петербургского "Зенита" Сердар Азмун прокомментировал слухи о возможном переходе в итальянский "Наполи" или английский "Эвертон", передает AreaNapoli.

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Азмун прокомментировал интерес со стороны «Эвертона» и «Наполи»

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