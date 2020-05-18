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Газета.RuГазета.RuАзмун прокомментировал интерес со стороны «Эвертона» и «Наполи»

Игрок петербургского "Зенита" Сердар Азмун прокомментировал слухи о возможном переходе в итальянский "Наполи" или английский "Эвертон", передает AreaNapoli.
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Азмун прокомментировал интерес со стороны «Наполи» и «Эвертона»

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Азмун отреагировал на информацию об интересе со стороны «Наполи» и «Эвертона»

Metaratings13:03

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Спорт-Экспресс12:07

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Сердар Азмун высказался об интересе со стороны «Наполи» и «Эвертона»

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