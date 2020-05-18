Коронавирус

Piter.tvPiter.tvАзмун прокомментировал слухи об интересе «Наполи» и «Эвертона»

Нападающий "Зенита" и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун в интервью порталу AreaNapoli прокомментировал информацию о возможном переходе в "Наполи" или "Эвертон". По слухам, оба клуба проявляют интерес к игроку и хотят приобрести это в летнее трансферное окно.
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Итальянский журналист: «„Наполи“ работает над трансфером Азмуна»

Soccer.ruвчера в 13:35

Азмун отреагировал на информацию об интересе со стороны «Наполи» и «Эвертона»

Metaratingsвчера в 13:03

Сердар Азмун о переходе в «Наполи»: Не буду говорить о будущем, пока не будет достигнуто окончательное решение

Спорт день за днемвчера в 12:58

Азмун отреагировал на информацию об интересе «Эвертона» и «Наполи»

Матч ТВвчера в 12:35

Азмун прокомментировал интерес со стороны «Наполи» и «Эвертона»

Sport24.ruвчера в 13:11

Сердар Азмун высказался об интересе со стороны «Наполи» и «Эвертона»

Чемпионатвчера в 12:26

Сердар Азмун: «Наполи»? «Эвертон»? Сейчас я игрок «Зенита»

Спорт-Экспрессвчера в 12:07
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Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
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Энергетика

Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке

Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
РБК вчера в 22:15
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Авто

«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной

В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала.
32CARS.ru вчера в 16:00
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Экономика

ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад.
Газета.Ru 02:03
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Общество

ВОЗ: в России снизилось число школьников с лишним весом

Количество школьников, страдающих ожирением, снизилось в России за последние несколько лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные исследования ВОЗ "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья".
Газета.Ru вчера в 19:27
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Происшествия

На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
27
Происшествия

Вахтовиков из Якутии не учитывают в омской «коронавирусной» статистике

Например, почему вахтовики, вывезенные из Якутского Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где произошло массовое заражение рабочих коронавирусной инфекцией, не попали в региональную статистику.
АиФ Омск 02:16
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Политика

Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией

Япония вновь назвала часть Курил своими и вернула формулировку о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи к территории, на которую распространяется суверенитет страны.
Lenta.ru 02:01
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Армия и оружие

В Азербайджане начались масштабные военные учения

News.ru вчера в 08:01
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Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 14:05
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Музыка

Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире

Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
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Общество

В Петербурге ввели запрет на прощание с покойными

В Петербурге, по неофициальным данным, ввели запрет на прощание с покойными, сообщает «Фонтанка».
Что происходит 02:15
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Происшествия

Россиянка задушила собственного девятимесячного сына и ушла в лес

Lenta.ru вчера в 05:53
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Фигурное катание

Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения

Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат 02:17
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Общество

Биолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 01:27
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Общество

Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 01:18
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Общество

В Саратовской области вновь запретили прогулки и спорт

В Саратовской области вернули запрет на прогулки и спорт из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на председателя правительства региона Александра Стрелюхина.
Rambler News Service вчера в 14:37
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Общество

Власти КНР ввели карантин на границе с Россией

Российская газета вчера в 17:53
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Происшествия

Напавшего на ярославца медведя убили

Медведь Pixabay.com Как ранее сообщало ИА REGNUM, медведь напал на человека около полуночи в Дзержинском районе города.
REGNUM вчера в 23:15
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Футбол

Восстановившийся после перелома Тарасов вернулся в «Рубин»

Вести.Ru вчера в 09:24
Общество

МВД против отдельной уголовной ответственности за социальную инженерию

МВД выступило против отдельной уголовной ответственности за фишинг, социальную инженерию, склейку купюр и кражу сим-карт.
Коммерсантъ 00:56
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Общество

Правительство Украины разрешит работу метро и детских садов с 25 мая

Правительство Украины в рамках второго этапа смягчения карантинных мер с 25 мая разрешит работу метро и детских садов.
ТАСС вчера в 16:42
Здоровье

В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет

Из московской больницы после лечения от коронавирусной инфекции выписали двух пациенток старше 100 лет, сообщили в столичном Депздраве.
RT на русском 01:41
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Экономика

Активность малого и среднего бизнеса в России упала до минимума за 5 лет

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле продемонстрировал резкое снижение, достигнув минимальной отметки за всю историю наблюдений, следует из результатов ежемесячного опроса предпринимателей, который проводят Промсвязьбанк, «Опора России» и агентство Magram Market Research с третьего квартала 2014 года (исследование есть у РБК).
РБК 02:00
Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
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Здоровье

Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса

Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня вчера в 11:34
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Кино

Режиссер «Шазама!» снял новый короткометражный хоррор

OvideO.ru вчера в 14:18
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