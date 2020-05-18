Нападающий "Зенита" и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун в интервью порталу AreaNapoli прокомментировал информацию о возможном переходе в "Наполи" или "Эвертон". По слухам, оба клуба проявляют интерес к игроку и хотят приобрести это в летнее трансферное окно.

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