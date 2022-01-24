Как отметили в Лаборатории реактивного движения, операция прошла успешно, несмотря на то, что в углублении под системой осталось два небольших камня.В понедельник инженеры решили полностью освободить ровер от кусочков породы: заставили его буквально «вытряхнуть» их из себя с помощью колебаний бура.