Как отметили в Лаборатории реактивного движения, операция прошла успешно, несмотря на то, что в углублении под системой осталось два небольших камня.В понедельник инженеры решили полностью освободить ровер от кусочков породы: заставили его буквально «вытряхнуть» их из себя с помощью колебаний бура.
Проверенный инсайдер Эван Блесс (Evan Blass) с безупречной репутацией опубликовал качественные изображения планшетов Samsung Galaxy Tab S8 в разрешении 4K, которые демонстрируют новинки со всех сторон в разных цветах.