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Азмун сдал положительный тест на ковид в сборной Ирана

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун заразился коронавирусом.
Sports.ru
22 декабря 27-летний Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года.
Матч ТВ
Вместе с «Зенитом» Азмун трижды побеждал в чемпионате России, выигрывал Кубок и два раза Суперкубок страны.
РБК спорт
В текущем сезоне Азмун провел 21 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 4 результативных передачи.
Матч ТВ

Подробнее о событии

Азмун сдал положительный тест на ковид в сборной Ирана
Sports.ruвчера в 14:45
Азмун заразился коронавирусом
Soccer.ruвчера в 14:36
Азмун заболел коронавирусом
Бомбардир.рувчера в 14:29
Gol Bezan: Азмун сдал положительный тест на коронавирус
RT на русскомвчера в 14:27
Азмун сдал положительный тест на коронавирус
Советский спортвчера в 14:23
Азмун сдал положительный тест на коронавирус
Футбол Россиивчера в 14:19
Источник: Азмун сдал положительный тест на коронавирус
Спорт-Экспрессвчера в 14:14

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