Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что если россияне решили откладывать валюту, то необходимо иметь дома деньги страны проживания хотя бы в небольшом количестве, сообщает «Прайм».
Vecow ECX-3000 оснащен новейшим процессором Intel® Core™ 12-го поколения (кодовое название: Alder Lake — S) с технологией Intel® Thread Director, обеспечивающей производительность уровня рабочей станции и интеллектуальную оптимизацию рабочей нагрузки.