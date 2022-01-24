Будьте в Плюсе

Азмун сдал положительный тест на ковид в сборной Ирана

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун заразился коронавирусом.
Sports.ru
22 января леверкузенский «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22.
RT на русском
Азмун выступает за петербургский клуб с 2019 года.
Metaratings
В текущем сезоне Азмун провел 21 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 4 результативных передачи.
Матч ТВ

Подробнее о событии

Азмун заразился коронавирусом
Soccer.ruвчера в 14:36
Азмун заболел коронавирусом
Бомбардир.рувчера в 14:29
Азмун сдал положительный тест на коронавирус
Sport24.ruвчера в 14:11
Азмун сдал положительный тест на коронавирус
Советский спортвчера в 14:23
Азмун сдал положительный тест на коронавирус
Футбол Россиивчера в 14:19
Источник: Азмун сдал положительный тест на коронавирус
Спорт-Экспрессвчера в 14:14
Gol Bezan: Азмун сдал положительный тест на коронавирус
RT на русскомвчера в 14:27

Интересное

Ранее обнаруженное на Марсе озеро может оказаться скоплением вулканических пород

Ранее обнаруженное на Марсе озеро может оказаться скоплением вулканических пород.
Территория новостейвчера в 15:00

Эксперт: К 2030 году 300 тысяч машин в России будут продаваться «по подписке»

Как отмечает независимый эксперт в области мобильности и лизинга Сергей Дианин, согласно имеющимся прогнозам, к 2030 году около 300 000 тысяч машин в России будут находиться «в подписке».
Вестник ГЛОНАССвчера в 11:40

Александр Домогаров-младший снимет сериал «Ужасное далеко» и продолжение фильма «Пальма»

Режиссер Александр Домогаров-младший снимет фантастический ретро-сериал «Ужасное далеко» в рамках сотрудничества с «Марс Медиа», передаёт ТАСС.
Центральная Служба Новостейвчера в 07:20

Финансист Переславский призвал хранить дома полугодовой доход семьи в наличных деньгах

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что если россияне решили откладывать валюту, то необходимо иметь дома деньги страны проживания хотя бы в небольшом количестве, сообщает «Прайм».
Lenta.ruвчера в 17:49

Vecow запускает решения на базе процессоров Intel Core 12-го поколения для рабочих станций

Vecow ECX-3000 оснащен новейшим процессором Intel® Core™ 12-го поколения (кодовое название: Alder Lake — S) с технологией Intel® Thread Director, обеспечивающей производительность уровня рабочей станции и интеллектуальную оптимизацию рабочей нагрузки.
ИСУПвчера в 02:32

«Зенит» и «Интернасионал» договорились о переходе Юри Алберто

Форвард «Интернасионала» Юри Алберто близок к переходу в «Зенит», сообщает Globo Esporte.
Спорт-Экспресс16:32

«Известия»: на Украине планируют использовать солому и переработанный мусор вместо газа

На Украине намерены использовать щепу, солому и переработанный мусор для производства тепла и электроэнергии. Об этом пишут «Известия».
Lenta.ru17:05

Концовку фильма «Бойцовский клуб» изменили для онлайн-кинотеатров Китая

В январе 2022 года на китайской стриминговой платформе Tencent Video выпустили фильм «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера.
Фонтанка.Рувчера в 15:51

Google Pixel 6a с процессором Tensor выйдет на рынок в мае

Один из авторитетных сетевых инсайдеров назвал сроки выпуска новой версии смартфона Pixel 6a, произведенного под брендом американской компании Google.
Rusargumentвчера в 23:46