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Азмун сдал положительный тест на ковид в сборной Ирана

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун заразился коронавирусом.
Sports.ru
22 января леверкузенский «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22.
RT на русском
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года.
Футбол России
В текущем сезоне Азмун провел 21 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 4 результативных передачи.
Матч ТВ

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Азмун заразился коронавирусом
Soccer.ruвчера в 14:36
Азмун заболел коронавирусом
Бомбардир.рувчера в 14:29
Источник: Азмун сдал положительный тест на коронавирус
Спорт-Экспрессвчера в 14:14
Азмун сдал положительный тест на коронавирус
Советский спортвчера в 14:23
Азмун сдал положительный тест на коронавирус
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Азмун сдал положительный тест на коронавирус
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