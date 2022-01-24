Sports.ruАзмун сдал положительный тест на ковид в сборной ИранаНападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун заразился коронавирусом.Sports.ru22 января леверкузенский «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22.RT на русскомСердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года.Футбол РоссииВ текущем сезоне Азмун провел 21 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал 4 результативных передачи.Матч ТВЧитать далееСвернутьSports.ruSports.ruRT на русскомBookmaker-ratings.ruЧемпионатBetOnЕвро-футбол.руКомсомольская Правда - СпортSoccer.ruРБК спортПодробнее о событииАзмун заразился коронавирусомSoccer.ruвчера в 14:36Азмун заболел коронавирусомБомбардир.рувчера в 14:29Источник: Азмун сдал положительный тест на коронавирусСпорт-Экспрессвчера в 14:14Азмун сдал положительный тест на коронавирусСоветский спортвчера в 14:23Азмун сдал положительный тест на коронавирусФутбол Россиивчера в 14:19Gol Bezan: Азмун сдал положительный тест на коронавирусRT на русскомвчера в 14:27Азмун сдал положительный тест на коронавирусSport24.ruвчера в 14:11Показать ещёОценить3Поделиться