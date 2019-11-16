Футбол
Евро-футбол.руАзмун включён в тройку номинантов на награду лучшему футболисту Азии
Азиатская футбольная конфедерация посредством «Твиттера» объявила имена претендентов на приз лучшему футболисту континента по итогам 2019 года.
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Авто
Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Общество
Особая каста. Через руки хирурга прошло более 30 тыс. пациентов
Происшествия
На Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко
На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов впервые стал дедом
Знаменитый актер Михаил Ефремов признался, что впервые стал дедом.
Происшествия
В якутском поселке Айхал при перестрелке на рынке погиб человек
Работники рынка в якутском поселке Айхал устроили перестрелку, в которой погиб один человек и двое пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Общество
«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года
Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
Политика
Советница Вучича рассказала о состоянии президента
Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.
Политика
Участие Зеленского в нормандском саммите подтверждено
Представитель пресс-службы президента Франции сообщил корреспонденту ТАСС, что саммит в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже.
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Вербер показала последнее видео матери перед смертью
Дочь fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер показала ее последнее видео перед смертью.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Общество
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Армия и оружие
Американские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Энергетика
Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт
Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Авто
Chery показала дизайн флагманского кроссовера Exeed VX
Компания Chery опубликовала первые официальные изображения нового кроссовера Exeed VX.
Политика
СБУ сообщила о задержании одного из лидеров ДАИШ
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Общество
Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам
Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Футбол
Стал известен ориентировочный состав сборной России на матч с Бельгией
В распоряжение matchtv.ru попал состав сборной России, который Станислав Черчесов выпустит на матч отборочного этапа Евро-2020 против команды Бельгии.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
Армия и оружие
России подсказали способ захвата Прибалтики
В ноябре китайский портал Eastday.com написал, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток.
Футбол
Сборная Финляндии попала в историю чемпионатов Европы по футболу
Финляндия стала 34-й страной, которая сыграет на чемпионате Европы.
Игры
Microsoft: цена Xbox Scarlett удивит поклонников Sony PlayStation 5
Другими словами Microsoft желает вернуть блестящую эпоху Xbox 360 и Sony PS3.