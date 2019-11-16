Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руАзмун включён в тройку номинантов на награду лучшему футболисту Азии

Азиатская футбольная конфедерация посредством «Твиттера» объявила имена претендентов на приз лучшему футболисту континента по итогам 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Азмун претендует на титул игрока года в Азии

Спорт-Экспресс05:57

Азмун вошёл в тройку номинантов на награду лучшему азиатскому футболисту года

Чемпионат06:35

Азмун – один из трех претендентов на звание лучшего азиатского игрока года

Матч ТВ06:48

Азмун включен в тройку номинантов на награду лучшему азиатскому футболисту года

Sport24.ru06:54

Азмун – один из трех претендентов на звание лучшего азиатского игрока года

Sportbox.RU06:48

Азмун претендует на звание Игрока года в Азии

Спорт день за днем06:25

Нападающего «Зенита» включили в тройку лучших игроков Азии

РБК07:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Авто

Volkswagen представит в России бюджетный кроссовер Tarek

Автоновости дня вчера в 13:43
Политика

Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
RT на русском вчера в 09:20
Общество

Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть

Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 03:14
Общество

Особая каста. Через руки хирурга прошло более 30 тыс. пациентов

АиФ Красноярск 14 ноября в 01:14
Армия и оружие

ДНР заявила об обстреле Петровского украинскими силовиками

РЕН ТВ 06:42
Происшествия

На Кубани похоронили убитую доцентом аспирантку Анастасию Ещенко

На Кубани состоялось прощание с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 06:24
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов впервые стал дедом

Знаменитый актер Михаил Ефремов признался, что впервые стал дедом.
РЕН ТВ вчера в 14:36
Происшествия

В якутском поселке Айхал при перестрелке на рынке погиб человек

Работники рынка в якутском поселке Айхал устроили перестрелку, в которой погиб один человек и двое пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
РИА Новости 07:02
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Общество

«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:23
Политика

Советница Вучича рассказала о состоянии президента

Состояние здоровья президента Сербии Александра Вучича стабильно, сообщила его советница по СМИ Сузана Васильевич.
РИА Новости 05:42
Политика

Участие Зеленского в нормандском саммите подтверждено

Представитель пресс-службы президента Франции сообщил корреспонденту ТАСС, что саммит в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже.
ГЛАС.RU вчера в 13:46
Общество

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Вербер показала последнее видео матери перед смертью

Дочь fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер показала ее последнее видео перед смертью.
Дни24 03:19
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Общество

Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 23:11
Армия и оружие

Американские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Известия 04:49
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Lenta.ru 06:45
Энергетика

Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт

Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
В городе R 05:24
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Авто

Chery показала дизайн флагманского кроссовера Exeed VX

Компания Chery опубликовала первые официальные изображения нового кроссовера Exeed VX.
Автоновости дня вчера в 06:50
Политика

СБУ сообщила о задержании одного из лидеров ДАИШ

БИЗНЕС Online вчера в 11:14
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Общество

Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Известия 07:22
Футбол

Стал известен ориентировочный состав сборной России на матч с Бельгией

В распоряжение matchtv.ru попал состав сборной России, который Станислав Черчесов выпустит на матч отборочного этапа Евро-2020 против команды Бельгии.
Матч ТВ 06:32
Экономика

В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.
RT на русском 00:32
Армия и оружие

России подсказали способ захвата Прибалтики

В ноябре китайский портал Eastday.com написал, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток.
Lenta.ru 07:05
Футбол

Сборная Финляндии попала в историю чемпионатов Европы по футболу

Финляндия стала 34-й страной, которая сыграет на чемпионате Европы.
Спорт уик-энд вчера в 13:57
Игры

Microsoft: цена Xbox Scarlett удивит поклонников Sony PlayStation 5

Другими словами Microsoft желает вернуть блестящую эпоху Xbox 360 и Sony PS3.
Srnsk вчера в 12:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Макото Хасебе
Японский футболист
Японский футболист, полузащитник немецкого «Айнтрахта» из Франкфурта. Выступал в сборной Японии. Победитель Кубка Азии 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное