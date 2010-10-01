Браво https: / / t.co / ihsHHrvYay#ЗенитБенфика pic.twitter.com / Gn5CKkpb0U — Матч ТВ (@ MatchTV) October 2, 2019 Форвард забил третий гол питерцев в матче после скидки Артёма Дзюбы, после чего поцеловал эмблему "Зенита". Для иранца это второй гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Азмун забил второй гол в Лиге чемпионов и поцеловал эмблему «Зенита»

Футбол Месси: «Я устал, не хватает игрового ритма» Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Интером» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.

Политика Путин сообщил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной Россия готова продлить контракт на прокачку газа с Украиной в случае, если Москва и Киев не подпишут новый договор, заявил Владимир Путин.

Происшествия Пропавших на лодке мужчин в Хабаровском крае ищут с помощью вертолета МЧС России направили на поиски двух мужчин, пропавших 28 сентября, вертолет со спасателями, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Недвижимость В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.

Политика США обложили пошлинами европейские товары Основной целью новой тарифной политики США, как дали понять в Белом доме, являются самолеты Airbus, произведенные в ЕС, которые облагаются 10-процентным сбором.

Авто Kia Cerato в версии GT Line появился в России Сегодня в российских дилерских центрах Kia стартовали продажи обновленного седана Cerato.

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк появится на ТВ Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.

Происшествия СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения Утверждается, что отправить судей в отставку решили после проверки, в ходе которой вскрылись грубые нарушения в их работе.

Экономика РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.

Культура Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком» В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.

Экономика Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.

Политика Президент Узбекистана решил присоединиться к ЕАЭС Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС.

Политика Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.

Общество Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».

Здоровье Онкоцентр Блохина опроверг слухи о запрете пациентам общаться со СМИ Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что пациентам онкоцентра запрещают общаться со СМИ, было сказано в видеообращении, которое родители находящихся на лечении детей опубликовали в поддержку врачей, пригрозивших массовым увольнением из-за действий нового руководства НИИ детской онкологии и гематологии.

Гаджеты В России начались продажи кнопочной «раскладушки» Nokia с WhatsApp Бюджетный мобильный телефон Nokia 2720 Flip появился в продаже на рынке России. Устройство обладает обширным функционалом и поддерживает 4G.

Происшествия СЖР просит прекратить дело журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой Союз журналистов России (СЖР) сегодня, 2 октября, направил обращения в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ по поводу уголовного дела, возбуждённого в отношении журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой.

Авто В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.

Футбол Малком может вернуться на поле после матчей сборных Сообщается, что реабилитация проходит дольше ожидаемого, однако 22-летний бразилец может вернуться после матчей сборных.

Армия и оружие Минобороны опровергло информацию об испытаниях С-500 в Сирии Как отметили в Минобороны, опыт использования различных российских средств ПВО в Сирии безусловно учитывается при разработке перспективных систем вооружения, а также отдельных узлов и подсистем.

Общество Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.