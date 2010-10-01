Лига чемпионов

Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС OnlineАзмун забил второй гол в Лиге чемпионов и поцеловал эмблему «Зенита»

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Браво https: / / t.co / ihsHHrvYay#ЗенитБенфика pic.twitter.com / Gn5CKkpb0U — Матч ТВ (@ MatchTV) October 2, 2019 Форвард забил третий гол питерцев в матче после скидки Артёма Дзюбы, после чего поцеловал эмблему "Зенита". Для иранца это второй гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
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