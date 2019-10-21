Политика
Lenta.ru«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение полка.
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Поблажек не будет. Конгресс США решил прижать батальон «Азов»
Национальная служба новостейвчера в 14:53
США роют яму для Авакова: признание «Азова» террористической организацией неизбежно ударит по главе МВД
Новостной фронтвчера в 10:33
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости вчера в 20:31
Кино
Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов
По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру вчера в 15:00
Армия и оружие
Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории
Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
Газета.Ru вчера в 21:39
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Российская газета вчера в 14:00
Наука
Движение планет ограничило массу гравитона
Астрономы использовали известные параметры и траектории планет для поиска массы гравитона — гипотетической частицы-переносчика силы гравитации.
N+1 вчера в 11:18
Спорт
Представлен новый логотип Олимпиады-2024 в Париже
Оргкомитет представил новый логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
РИА Новости вчера в 22:32
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома
Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
Известия вчера в 20:53
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о переброске 1 тыс. военных из Сирии в Ирак
Ранее американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что США и Турция договорились об остановке операции на севере Сирии против курдов на 120 часов, чтобы курдские формирования смогли покинуть «зону безопасности» в 30 км на сирийско-турецкой границе.
Rambler News Service 20 октября в 11:25
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Технологии
Врач рассказала, как не потерять зрение из-за смартфона
Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрение при использовании гаджетов.
РИА Новости вчера в 12:14
Космос
Ученые изучают вращение Венеры, чтобы обеспечить успех миссии на планету в конце 2020-х годов
ГЛАС.RU вчера в 12:35
Политика
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России
Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Общество
Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду
Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 22:16
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
Общество
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до 10 квадратных метров.
Lenta.ru вчера в 20:18
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 22:55
Гаджеты
Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены
Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Игромания.ру вчера в 22:02
Кино
Критики высоко оценили продолжение саги о «Терминаторе»
Критики опубликовали в Сети первые отзывы на третью часть франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
ФАН вчера в 13:50
Кино
Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
News.ru вчера в 08:25
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
ТАСС вчера в 07:50
Политика
Путин и Меркель обсудили подготовку саммита «нормандской четверки»
Подготовка к саммиту «нормандской четверки» стала предметом телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, об этом 19 октября сообщает ТАСС.
Красная весна 19 октября в 15:49
Гаджеты
Составлен рейтинг самых мощных смартфонов
Master Lu назвали топ-10 самых быстрых и производительных смартфонов.
Газета DAILY 20 октября в 16:35
Политика
Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернул президенту страны Реувену Ривлину мандат на формирование правительства.
Российская газета вчера в 17:59
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 04:48
Происшествия
По делу о прорыве дамбы в Красноярском крае задержали трёх человек
После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», а также начальника и мастера горного участка этой организации.
Право.ру вчера в 05:50
Футбол
Названы номинанты на «Золотой мяч»
Французское издание France Football объявило имена первых пятнадцати претендентов на "Золотой мяч" - приз, который вручается лучшему футболисту мира.
Российская газета вчера в 16:44
Футбол
«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
ODDS.ru вчера в 17:07
Здоровье
Названы причины появления камней в почках
Российские врачи объяснили, из-за чего в почках образуются камни. По словам специалистов, это может происходить из-за избытка кальция.
Волгоградская правда вчера в 19:18
Здоровье
Врачи рассказали, что помогает нормализовать давление без лекарств
Если давление начинает «скакать», нормализовать его, по мнению врачей, в первую очередь помогает специальный рацион из фруктов, круп и овощей, а также адекватная физическая активность.
MedikForum.ru вчера в 15:11