Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение полка.

«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме

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