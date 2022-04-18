Будьте в Плюсе

BASF заявил о сокращении производства в ФРГ при отказе от российского газа

Если поставки газа из России в Германию прекратятся, концерн BASF может сократить свое производство из-за нехватки топлива.
Газета.Ru
Как отметили в компании, почти половина экспортируемого газа в ФРГ поступает из России.
Lenta.ru
Правительство ФРГ уже подготовило сценарий на случай отключения от поставок.
Lenta.ru
Как рассказали «Известиям» в Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии (BMWiВ), в целом газохранилища страны сейчас заполнены примерно на 29%.
Известия

Подробнее о событии

BASF заявил о сокращении производства в ФРГ при отказе от российского газа
Газета.Ru02:26
Осень не хочется: как Германия готовится к нехватке топлива
Известия17:01
Самое цитируемое
BASF: если поставки газа из России прекратятся, в Германии придется сократить производство
ПРАЙМ23:33
Германия в ближайшее время столкнется с нехваткой топлива
Известия19:07
Незаменимость российских ресурсов подвела Германию к черте газовой экономии
ФАН20:41
Концерн BASF допустил, что Германия в ближайшее время столкнется с нехваткой топлива
Lenta.ru20:38
«Известия»: концерн BASF допустил, что Германия столкнется с нехваткой топлива
Телеканал 360°21:34

Интересное

В Свердловской области пропала группа из восьми туристов при сплаве

Группа туристов из восьми человек пропала во ходе сплава, осуществляемого по реке в Свердловской области.
Газета.Ru02:25

Беспилотник заснял два грузовых судна в морском торговом порту Мариуполя

По меньшей мере два грузовых судна стоят в морском торговом порту Мариуполя, который перешел под контроль российских войск и войск Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru01:14

Сбербанк остановил массовую атаку с Украины с целью списания средств с карт россиян

Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов.
РИА Новости20:36

Sabah: взрыв прогремел в районе Бейоглу в Стамбуле

Взрыв прогремел в районе Бейоглу в турецком Стамбуле, жителей эвакуируют из здания из-за сильного задымления, передает газета Sabah.
РИА Новости02:19

В Сети заподозрили Зеленского в записи ролика в нетрезвом состоянии

В комментариях под видеообращением президента Украины Владимира Зеленского к гражданам страны, опубликованном в воскресенье, 17 апреля, в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) пользователи высказали предположение о нетрезвом состоянии украинского лидера.
Известия19:46

Кадыров анонсировал конкретную спецоперацию на Украине и призвал сопротивляющихся сдаться

На Украине начинается "конкретная" спецоперация, украинским боевикам рекомендовано сдаться российским войскам.
РИА Новости23:55

Вице-канцлер ФРГ Хабек отверг планы по добыче сланцевого газа и отказа от российского газа

Германия не намерена добывать сланцевый газ, поскольку это повлечет за собой ущерб для немецкой экологии, цитирует министра экономики, вице-канцлер Роберта Хабека Frankfurter Allgemeine Zeitung.
РИА Новости00:41

Украинские военнопленные рассказали о боевых действиях в Херсоне

Несколько военных ВС Украины, которые попали в плен, рассказали о том, как проходили боевые действия в Херсонской области в конце февраля.
Российская газета01:39

Украинцы попытались сорвать концерт комика Сабурова в Нью-Йорке

Выступление российского комика Нурлана Сабурова в Нью-Йорке 17 апреля пытались сорвать украинцы.
Известия00:40

В России на четверть снизят выпуск упаковочного картона

С конца февраля спрос на российский тарный картон, используемый для производства упаковки, снизился на 25–30%, или на 112–134 тыс. тонн в месяц, сообщил РБК гендиректор Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов.
Коммерсантъ01:42