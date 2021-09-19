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BBC News: дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным вирусом RSV

Врачи из США, Великобритании, Швейцарии и Японии сообщили, что дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), вызывающим заболевание дыхательных путей.
Lenta.ru
По мнению ученых, пандемия коронавируса повлияла на распространение RSV и из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса.
Lenta.ru
Первые случаи заболевания новым вирусом были еще в апреле.
Вечерняя Москва
Всплеск заболеваемости произошел после того, как коронавирусные меры были ослаблены.
Lenta.ru

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BBC News: дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным вирусом RSV
Lenta.ru20:51
Из-за пандемии среди детей начал распространяться ещё один вирус
Московский Комсомолец18:36
Дети по всему миру начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом
РИА “Informing”вчера в 16:40
Дети по всему миру начали заражаться малоизученным респираторно-синцитиальным вирусом
RuNews24.ru17:13
Из-за пандемии ковида среди детей начал распространяться ещё один вирус
Life.ru17:03
Дети во всем мире начали массово заражаться редким вирусом
РЕН ТВ17:37
Дети по всему миру начали массово заражаться малоизвестным вирусом
Газета.Ruвчера в 15:32

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