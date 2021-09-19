Врачи из США, Великобритании, Швейцарии и Японии сообщили, что дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), вызывающим заболевание дыхательных путей.
17 - Reuters - Американские чиновники занимаются расследованиями возможных манипуляций и инсайдерских сделок в Бинансе, « Bloomberg News », о которых сообщалось в пятницу, потенциально увеличивая тепло в обмен на криптовалюту, который во многих странах стал объектом регулирования.
Администрация Байдена готовит целый ряд мер, включая санкции, чтобы усложнить для хакеров использование цифровой валюты, чтобы извлечь выгоду из нападений на покупочные программы, согласно людям, которые знакомы с этим вопросом.