В парке «Секвойя» обернули фольгой самое большое дерево в мире

Решение обернуть деревья в алюминиевые одеяла было принято после того, как в прошлом году вследствие пожара погибли тысячи древнейших секвой — некоторые из них были высотой с многоэтажные дома.