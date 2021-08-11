КоммерсантъBBC получила доступ к планшету наемника ЧВК «Вагнер»В ходе совместного расследования Арабская и Русская службы Би-би-си (ВВС) получили доступ к планшету и нескольким документам, предположительно принадлежавшим наемникам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Ливии.КоммерсантъТакже на планшете были карты зон боевых действий с отметками на русском языке.ДождьБольшинство отметок сосредоточены вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара, где ЧВК была замечена в феврале—мае 2020 года.РБКПомимо планшета ВВС также получила 10-страничный документ — заявку на получение вооружения и техники, датированную 19 января 2020 года.КоммерсантъДума ТВДума ТВВоенное делоГЛАС.RUНовые ИзвестияРосбалтАктуальные НовостиГазета.RuТелеканал RTVIОбщественная служба новостейЦарьградНациональная служба новостейZnak.comSnob.ruДума ТВНовые известия КубаньС чего всё началось Русская и арабская служба «Би-би-си» получили доступ к планшету и нескольким документам, предположительно принадлежавшему наемникам частной военной компании «Вагнер», воевавшим в Ливии. Дождь07:45Подробнее о событии«Би-би-си» опубликовал материалы с планшета, который мог принадлежать наемнику ЧВК ВагнерLenta.ru12:50Би-би-си раскрыла действия ЧВК Вагнера в Ливии по найденному планшетуРБК09:35Инструкции по установке мин, карты и убийство в Триполи. «Би-би-си» получила доступ к планшету наемника ЧВК «Вагнер»Дождь07:45BBC получила доступ к планшету наемника ЧВК «Вагнер»Коммерсантъ09:15BBC нашла доказательства работы ЧВК Вагнера в ЛивииURA.Ru08:21Журналисты Би-би-си опубликовали документы, предположительно принадлежавшие бойцам ЧВК «Вагнер» в ЛивииЭхо Москвы11:22BBC Russian: В Ливии нашли доказательства работы ЧВК ВагнераВоенное дело07:39Показать ещёОценить758Поделиться