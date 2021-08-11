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BBC получила доступ к планшету наемника ЧВК «Вагнер»

В ходе совместного расследования Арабская и Русская службы Би-би-си (ВВС) получили доступ к планшету и нескольким документам, предположительно принадлежавшим наемникам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Ливии.
Коммерсантъ
Также на планшете были карты зон боевых действий с отметками на русском языке.
Дождь
Большинство отметок сосредоточены вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара, где ЧВК была замечена в феврале—мае 2020 года.
РБК
Помимо планшета ВВС также получила 10-страничный документ — заявку на получение вооружения и техники, датированную 19 января 2020 года.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Русская и арабская служба «Би-би-си» получили доступ
 к планшету и нескольким документам, предположительно принадлежавшему наемникам частной военной компании «Вагнер», воевавшим в Ливии.

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