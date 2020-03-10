Общество

ВедомостиВедомостиBBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне

Собственниками двух домов и квартиры являются Дарига Назарбаева, спикер сената Казахстана и дочь Нурсултана Назарбаева, и ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой. Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Они были арестованы по закону о доходах неизвестного происхождения в 2019 г., передает
 BBC со ссылкой на заседание суда, которое прошло во вторник, 10 марта.
Ведомости19:19

Подробнее о событии

Би-би-си узнала о владении Назарбаевой арестованными домами в Лондоне

РБК22:17

Британские власти арестовали недвижимость дочери и внуков Нурсултана Назарбаева

Эхо Москвы22:13

BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне

Ведомости19:19

В Лондоне особняки внука Назарбаева арестовали для проверки законности средств на их покупку

Новая газета15:58

У дочери и внука Назарбаева нашли «необоснованное богатство» в Лондоне

Росбалт15:29

Недвижимость семьи Назарбаева арестовали в Лондоне

Телеканал 360°22:08

Родственники Назарбаева в суде Лондона оспаривают арест недвижимости

News.ru22:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 22:55, Ашберн
Политика

Госдума одобрила во втором чтении конституционные поправки

Государственная дума одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Основной закон РФ на пленарном заседании.
ПолитРоссия 09:35
Культура

Мерьем Узерли рассказала о любви к коллеге по «Великолепному веку»

Согласно распространенному сообщению в турецких СМИ, Узерли давно и крепко влюблена в Озана Гювена, исполнившего роль Рустема-паши, ее зятя.
Родной город 01:57
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения вертолетом Ми-28Н танка в Сирии

Опубликованное в социальной сети «Твиттер» видео было снято еще 3 года назад.
ГЛАС.RU 11:05
Экономика

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Коммерсантъ 19:33
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM 13:22
Общество

Число жертв коронавируса в Китае достигло 3136

Отмечается, что в настоящий момент в Китае коронавирусом болеют 17,7 тыс. человек, почти 4,8 тыс. из них находятся в тяжелом состоянии.
Известия вчера в 20:59
Наука

Противоэпилептический препарат помогает при алкоголизме

В США ученые обнаружили, что против алкоголизма может помочь противоэпилептический препарат габапентин.
ToDay News Ufa 11:45
Общество

В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 14:53
Спорт

Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
РБК 18:44
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Шоу-бизнес

Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Mockva.ru 22:34
Энергетика

Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Национальная служба новостей 06:35
Политика

Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле

Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет.
РБК 16:10
Армия и оружие

Турция начала отвод тяжелого вооружения в Идлибе

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий военный источник, вооруженные силы Турции отвели на свою территорию часть тяжелого вооружения из сирийского Идлиба.
Военное дело 22:31
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru 16:05
Экономика

Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Российская газета 00:08
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Lenta.ru 05:52
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал 01:45
Футбол

Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»

ProstoProSport 08:29
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости 19:32
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Вести.Ru 06:54
Авто

Дилеры предупредили о росте цен на автомобили из-за падения рубля

Цены на новые автомобили могут вырасти на 15% к концу 2020 года, заявил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев в интервью Autonews.
Wroom.ru 03:55
Экономика

Иначе разоримся. Зачем владельцы коммерческой недвижимости в Алтайском крае массово снижают ее стоимость

Алтайский краевой суд завален исками бизнеса и физлиц по оспариванию кадастровой стоимости недвижимости — на Ленина, 25 их рассматривают ежедневно.
Алтапресс 20:50
Экономика

Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля

Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Национальная служба новостей 06:05
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
Космос

В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи

Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.
Pravda.Ru 05:59
Хоккей

Овечкин забросил в этом сезоне 48-ю шайбу и снова догнал Пастрняка

Трансляцию вели западные спортивные телеканалы. По количеству заброшенных шайб в сезоне Овечкин снова догнал Давида Пастрняка.
МонаВиста 04:14
Происшествия

Экологический ущерб от деревоперерабатывающего предприятия в Иркутской области превысил 36 млн рублей

Сибирские Новости 22:33
Экономика

Евгений Мамаев о льготах крупному бизнесу: последний рубеж пал

Экономист Евгений Мамаев прокомментировал это событие.
Пульс Хакасии вчера в 23:55
Политика

Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ

Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Мичиган, прогнозирует телеканал Fox News.
РИА Новости 21:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дарига Нурсултановна Назарбаева
Политик
Казахстанский политик. Председатель сената парламента Республики Казахстан. Кандидат исторических наук, доктор политических наук. Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нурали Рахатович Алиев
Бизнесмен
Крупный казахстанский бизнесмен, экономист, старший внук первого президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева; зять Берика Имашева, председателя ЦИК РК, бывшего министра юстиции Казахстана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное