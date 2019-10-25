Армия и оружие
Вести.RuBBC сообщает о пропаже 50 заключенных россиянок с детьми в Сирии
Из лагеря заключенных пропали около 50 россиянок с детьми, задержанных в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России). Такие данные сообщает BBC, ссылаясь на источник. Как отмечается, россиянки могли уйти из лагеря во время массового побега.
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с чего всё началось
В результате массового бегства из лагеря пленных в северной Сирии в настоящий момент неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией), утверждает «Би-би-си».РБКвчера в 23:06
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