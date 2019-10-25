Армия и оружие
Вести.RuBBC сообщает о пропаже 50 заключенных россиянок с детьми в Сирии
Из лагеря заключенных пропали около 50 россиянок с детьми, задержанных в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России). Такие данные сообщает BBC, ссылаясь на источник. Как отмечается, россиянки могли уйти из лагеря во время массового побега.
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Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока»
"Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.
Газета.Ru вчера в 13:45
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском 01:05
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Ведомости вчера в 08:10
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Культура
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Общество
Журналист бросил бутылку в Макгрегора за оскорбление дагестанцев
Приезд Конора Макгрегора в Россию не обошелся без скандалов и неприятностей для самого спортсмена.
РИА Дагестан 02:45
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали детали полета Ту-160 над Индийским океаном
В российском военном ведомстве отметили, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
ТК Звезда 01:00
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Космос
Ученые нашли «вход» для комет внутрь Солнечной системы
РЕН ТВ вчера в 13:50
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru вчера в 05:32
Армия и оружие
ВСУ угодили в ловушку в Донбассе – военкоры
Южный Федеральный 02:38
Армия и оружие
Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
В военном ведомстве заявили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.
Lenta.ru 03:19
Хоккей
Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ
Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
RT на русском 03:35
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 24 октября в 07:12
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену
Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели вчера в 15:25
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости 24 октября в 19:05
Общество
В Ростове-на-Дону в асфальт закатали рельсы
Кажется, эти гении испортили не только асфальт с рельсами, но и сам трамвай.
Аргументы недели 24 октября в 06:25
Политика
Трамп раскритиковал Apple из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Президент США стал обладателем iPhone. Дональд Трамп расстроился, что в новой линейке смартфонов нет домашней кнопки.
Актуальные Новости 01:00
Политика
Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет
Списание долгов дает нам возможность активней работать в Африке.
Комсомольская правда вчера в 15:43
Космос
Российское оборудование могут установить на индийском космическом корабле
Подписи под договором поставили генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов и руководитель индийского Центра пилотируемых космических полетов доктор Унникришнан Наир.
РИА Новости вчера в 10:45
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Политика
США вернули преференции по беспошлинной торговле с Украиной
Президент США Дональд Трамп принял решение вернуть беспошлинный режим в отношении ряда товаров, произведенных на Украине, сообщает агентство Reuters.
РБК вчера в 20:16
Общество
В США открыли один из крупнейших торговых центров
Один из крупнейших торгово-развлекательных центров США American Dream частично открылся в Нью-Джерси.
Известия 00:42
Футбол
Прогноз и ставка на матч «Альбасете» - «Кадис», 13-й тур испанской Сегунды
25-го октября в 13-ом туре испанской Сегунды на стадионе «Карлос Бельмонте» «Альбасете» примет «Кадис».
ODDS.ru 24 октября в 15:20
Гаджеты
Ещё не представленный смартфон Redmi Note 8T доступен для заказа
Сетевые источники сообщают о том, что интернет-магазины начали приём заказов на смартфон Redmi Note 8T, который пока не представлен официально.
3DNews 01:36