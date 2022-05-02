ВедомостиBBI: богатейшие россияне потеряли с начала года более $45 млрдСейчас бизнесмен владеет $15,5 млрд, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).ВедомостиБольше всех потерял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, оказавшийся девятым.РИА НовостиТретье место в рейтинге занял владелец НЛМК Владимир Лисин, капитал которого сократился на 4,27 миллиарда долларов — до 23,7 миллиарда.Lenta.ruВосьмое место занимает основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 16 миллиардов, которое уменьшилось на 2,43 миллиарда.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПрофильАБНПодробнее о событииBBI: богатейшие россияне потеряли 45,5 млрд долларов в 2022 годуURA.Ru08:42BBI: состояние богатейших россиян с начала года упало на 45,5 миллиарда долларовРИА Новости07:45Самое цитируемоеBloomberg: Богатейшие россияне потеряли с начала года более 45 миллиардов долларовКомсомольская правда08:32С начала года состояние богатейших россиян сократилось на $45,5 миллиардаНТВ05:33РИА Новости: Самые богатые россияне потеряли 45,484 миллиарда долларов с начала годаLenta.ru07:13BBI: богатейшие россияне потеряли с начала года более $45 млрдВедомости08:25Состояние богатейших миллиардеров из РФ с начала года упало на $45,5 млрд - рейтинг BBIFinam.Ru05:04Показать ещёОценить419Поделиться