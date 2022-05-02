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BBI: богатейшие россияне потеряли с начала года более $45 млрд

Сейчас бизнесмен владеет $15,5 млрд, передает
 «РИА Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Ведомости
Больше всех потерял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, оказавшийся девятым.
РИА Новости
Третье место в рейтинге занял владелец НЛМК Владимир Лисин, капитал которого сократился на 4,27 миллиарда долларов — до 23,7 миллиарда.
Lenta.ru
Восьмое место занимает основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 16 миллиардов, которое уменьшилось на 2,43 миллиарда.
РИА Новости

Подробнее о событии

BBI: богатейшие россияне потеряли 45,5 млрд долларов в 2022 году
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