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BBI: капитал российских миллиардеров вырос за 2021 год на 56,2 млрд долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло за прошлый год на 56,215 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.
РИА Новости
Четвертую строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 4,14 миллиарда, до 28 миллиардов.
РИА Новости
Десятку замыкает бенефициар международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко.
Lenta.ru

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Российские миллиардеры за год стали богаче на 56 млрд долларов
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Российские миллиардеры в 2021 году стали богаче на 56,2 миллиарда долларов
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BBI: капитал российских миллиардеров вырос за 2021 год на 56,2 млрд долларов
Lenta.ru05:49
Российские олигархи за год разбогатели на $56 млрд. В лидерах — Михельсон
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