Совокупное состояние российских миллиардеров выросло за прошлый год на 56,215 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Согласно транзитному контракту на пять лет, подписанному Россией и Украиной в конце декабря 2019 года, "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов в последующие четыре.
В конце декабря в правительстве ФРГ подтвердили, что советник канцлера Плетнер планирует провести с Козаком переговоры по Украине, однако об участии в них представителя Франции стало известно только 3 января из официального заявления представителя кабмина Германии.