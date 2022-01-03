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BBI: капитал российских миллиардеров вырос за 2021 год на 56,2 млрд долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло за прошлый год на 56,215 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.
РИА Новости
Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.
РИА Новости
Второе место в списке занял президент горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин, чье состояние выросло на 846 миллионов долларов до 30,9 миллиарда.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Российские миллиардеры за год стали богаче на 56 млрд долларов
Экономика сегодня07:13
Российские олигархи за год разбогатели на $56 млрд. В лидерах — Михельсон
Znak.com05:39
Суммарное состояние миллиардеров России увеличилось на $56,2 млрд за год
ИА Красная Весна07:30
Совокупное состояние российских миллиардеров выросло на $56,215 млрд
Бизнес журнал06:02
BBI: капитал российских миллиардеров вырос за 2021 год на 56,2 млрд долларов
Lenta.ru05:49
Состояние миллиардеров в России выросло за 2021 год на 56,2 млрд долларов
ФАН06:48
Рейтинг BBI: состояние миллиардеров из РФ за 2021 год выросло более чем на $56 миллиардов
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