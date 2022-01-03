Совокупное состояние российских миллиардеров выросло за прошлый год на 56,215 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста Альфа-банка Наталью Орлову, рост экономики будет в пределах 1,5%. Эксперт считает, что 2022 год принесет "сильную финансовую волатильность", которая вместе с геополитическими рисками сформирует очень негативный фон для экономического роста.