Совокупное состояние российских миллиардеров выросло за прошлый год на 56,215 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец " Новатэка " Леонид Михельсон , подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).