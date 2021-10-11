«Русское чудо продолжает свое победное шествие! В ближайшие 10 лет, согласно нашим прогнозам, карточные платежи в России будут расти самыми быстрыми темпами», — отметил глава экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер.
Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить предложения по ужесточению законов, предложив проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, которые оказались за рулем в нетрезвом виде повторно.
В 2022 году будут проиндексированы страховые пенсии (с 1 января) на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.