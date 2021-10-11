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BCG: Россия станет лидером по безналичным платежам в ближайшие десять лет

В следующие 10 лет распространение карточных платежей в России продолжит расти опережающими темпами, прогнозируют авторы исследования.
Forbes
«Русское чудо продолжает свое победное шествие! В ближайшие 10 лет, согласно нашим прогнозам, карточные платежи в России будут расти самыми быстрыми темпами», — отметил глава экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер.
Телеканал 360°
BCG относит страны с более 250 карточных транзакций на душу населения к приближающимся к «безналичным».
Forbes
По мнению аналитиков, рост выручки от безналичных платежей в России будет опережать другие страны.
URA.Ru

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