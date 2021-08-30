ПРАЙМBCG: мировой рынок люксовых товаров может вернуться к допандемийному уровню к 2022 годуЭксперты ожидают роста потребления товаров категории "люкс" в России в 2021 году, исключение составят солнцезащитные очки, эстетическая медицина, пуховики и толстовки.ТАССАналитики ожидают, что выгода от продажи предметов роскоши будет в основном в области внутреннего потребления, а индустрия дорогостоящих услуг будет все больше поддерживаться расходами за рубежом.ТАССПо данным BCG, российские потребители на 15% меньше знают о брендовых видеоиграх и на 23% меньше знают о прямых трансляциях, чем потребители в других странах.ТАССЭксперты также рассказали, что в 2020 году продажи люксовых товаров в разных категориях были неравномерными, например, был отмечен высокий спрос на домашнюю и спортивную одежду.Бизнес.РуЧитать далееСвернутьRB.RURB.RUМоллы.RuLife.ruРБКФАНПодробнее о событииСредний чек на покупку роскоши снизился в мире на 15%ФАН00:48В мире снизился средний чек на покупку роскошиРБК17:01В мире снизился средний чек на покупку люксаRB.RU23:05Эксперты рассказали, когда рынок люксовых товаров может вернуться к допандемийному уровнюМосква 2417:56Эксперты ожидают рост спроса на предметы роскоши у россиянТАСС17:08BCG: мировой рынок люксовых товаров может вернуться к допандемийному уровню к 2022 годуПРАЙМ17:06Земляне стали терять интерес к роскоши на фоне пандемииLife.ru00:16Показать ещёОценить9Поделиться