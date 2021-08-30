Будьте в Плюсе

BCG: мировой рынок люксовых товаров может вернуться к допандемийному уровню к 2022 году

Эксперты ожидают роста потребления товаров категории "люкс" в России в 2021 году, исключение составят солнцезащитные очки, эстетическая медицина, пуховики и толстовки.
ТАСС
Аналитики ожидают, что выгода от продажи предметов роскоши будет в основном в области внутреннего потребления, а индустрия дорогостоящих услуг будет все больше поддерживаться расходами за рубежом.
ТАСС
По данным BCG, российские потребители на 15% меньше знают о брендовых видеоиграх и на 23% меньше знают о прямых трансляциях, чем потребители в других странах.
ТАСС
Эксперты также рассказали, что в 2020 году продажи люксовых товаров в разных категориях были неравномерными, например, был отмечен высокий спрос на домашнюю и спортивную одежду.
Бизнес.Ру

Подробнее о событии

Средний чек на покупку роскоши снизился в мире на 15%
ФАН00:48
В мире снизился средний чек на покупку роскоши
РБК17:01
В мире снизился средний чек на покупку люкса
RB.RU23:05
Эксперты рассказали, когда рынок люксовых товаров может вернуться к допандемийному уровню
Москва 2417:56
Эксперты ожидают рост спроса на предметы роскоши у россиян
ТАСС17:08
BCG: мировой рынок люксовых товаров может вернуться к допандемийному уровню к 2022 году
ПРАЙМ17:06
Земляне стали терять интерес к роскоши на фоне пандемии
Life.ru00:16

Интересное