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РБК
РБК

BCG назвала самые доходные для акционеров нефтегазовые компании России

Всего авторы отчета проанализировали 76 компаний с капитализацией не менее $6 млрд и долей акций в свободном обращении не менее 20%. Первое место среди самых доходных для акционеров компаний сектора за последние три года заняла финская нефтегазовая компания Neste со средним TSR 50%.В источнике
РБК
URA.Ru
Московский Комсомолец Югра
Московский Комсомолец
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Компания

«Лукойл» стал самой доходной нефтегазовой компанией РФ для акционеров

Компания00:59
URA.Ru

Нефтегазовые компании РФ вошли в топ самых доходных в мире. Но их ждет «новая реальность»

URA.Ru17:27
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Сургутнефтегаз вошёл в тройку лидеров рейтинга экологической открытости

Московский Комсомолец Югравчера в 04:48
ТАСС

Российские нефтегазовые компании вошли в отраслевой рейтинг самых доходных в мире

ТАСС16:06
РБК

BCG назвала самые доходные для акционеров нефтегазовые компании России

РБК16:01
Московский Комсомолец

Российские нефтегазовые компании обеспечили акционеров наибольшим доходом за три года

Московский Комсомолец16:49

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