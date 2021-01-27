Всего авторы отчета проанализировали 76 компаний с капитализацией не менее $6 млрд и долей акций в свободном обращении не менее 20%. Первое место среди самых доходных для акционеров компаний сектора за последние три года заняла финская нефтегазовая компания Neste со средним TSR 50%.

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