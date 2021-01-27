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РБК
РБК

BCG назвала самые доходные для акционеров нефтегазовые компании России

Всего авторы отчета проанализировали 76 компаний с капитализацией не менее $6 млрд и долей акций в свободном обращении не менее 20%. Первое место среди самых доходных для акционеров компаний сектора за последние три года заняла финская нефтегазовая компания Neste со средним TSR 50%.В источнике
URA.Ru
Московский Комсомолец Югра
РБК
Московский Комсомолец
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ТАСС

Российские нефтегазовые компании вошли в отраслевой рейтинг самых доходных в мире

ТАСС16:06
Московский Комсомолец

Российские нефтегазовые компании обеспечили акционеров наибольшим доходом за три года

Московский Комсомолец16:49
URA.Ru

Нефтегазовые компании РФ вошли в топ самых доходных в мире. Но их ждет «новая реальность»

URA.Ru17:27
РБК

BCG назвала самые доходные для акционеров нефтегазовые компании России

РБК16:01
Московский Комсомолец Югра

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