BCG назвала самые доходные для акционеров нефтегазовые компании России
Всего авторы отчета проанализировали 76 компаний с капитализацией не менее $6 млрд и долей акций в свободном обращении не менее 20%. Первое место среди самых доходных для акционеров компаний сектора за последние три года заняла финская нефтегазовая компания Neste со средним TSR 50%.В источнике
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Российские нефтегазовые компании обеспечили акционеров наибольшим доходом за три года
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