Экономика

Российская газетаРоссийская газетаBCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год.
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с чего всё началось

Эксперты считают потери экспортеров от «карбонового» налога в ЕС

Прямые потери экспортеров РФ в BCG оценивают на уровне $3–4,8 млрд в год. Эти оценки учитывают потери лишь тех поставщиков товаров и услуг, которые включены в ETS ЕС (европейская схема торговли квотами на выбросы парниковых газов). Это 100 – 160 млн тонн из общих 179 млн тонн, поставляемых Россией.
Коммерсантъвчера в 17:03

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Планы на выброс

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Lenta.ruвчера в 17:05

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РБК01:23
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:23, Ашберн
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