Экономика

Российская газетаРоссийская газетаBCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Эксперты считают потери экспортеров от «карбонового» налога в ЕС

Прямые потери экспортеров РФ в BCG оценивают на уровне $3–4,8 млрд в год. Эти оценки учитывают потери лишь тех поставщиков товаров и услуг, которые включены в ETS ЕС (европейская схема торговли квотами на выбросы парниковых газов). Это 100 – 160 млн тонн из общих 179 млн тонн, поставляемых Россией.
Коммерсантъвчера в 17:03

Подробнее о событии

Эксперты оценили возможные потери России от углеродного сбора в $4,8 млрд ежегодно

ТАСС02:36

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

Российская газетавчера в 17:01

Эксперты оценили почти в $5 млрд траты российских компаний на углеродный сбор ЕС

Интерфакс01:10

Углеродный налог ЕС может стоить российским экспортерам до $5 млрд

ПРАЙМвчера в 17:17

Подсчитаны многомиллиардные потери России от нового европейского налога

Lenta.ruвчера в 17:05

Эксперты считают потери экспортеров от «карбонового» налога в ЕС

Коммерсантъвчера в 17:03

Эксперты оценили потери российских экспортеров от углеродного налога в ЕС

РБК01:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Общество

Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
22
Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости вчера в 12:16
21
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
35
Общество

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Газета.Ru 01:45
1,8K
Кино

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа

Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» (Tenet, 2020) на 26 августа, сообщает Variety.
Полит.ру вчера в 23:59
Общество

89 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Кузбассе

Комсомольская правда - Кемерово вчера в 22:45
Путешествия

В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

Lenta.ru вчера в 07:56
97
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили беспилотник Израиля

Израильский беспилотник был сбит сирийскими ПВО, сообщил 26 июля источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна 26 июля в 14:31
9
Общество

Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август

Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
144
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
780
Экономика

В инфраструктуре не сошлись цифры

Единственным достигнутым результатом во втором квартале рабочая группа признала утверждение концепции покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для систем передачи данных, включая ГЛОНАСС.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта на Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ вчера в 20:15
315
Шоу-бизнес

Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения

Bimru.ru вчера в 09:12
5
Политика

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
1,7K
Общество

Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США

Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия вчера в 19:16
10
Технологии

Microsoft перестанет обновлять Windows 10 два раза в год

Компания бросает силы на разработку новой ОС Компания Microsoft перестанет обновлять Windows 10 дважды в год и перейдет на новую стратегию развития операционной системы, пишет портал ZDNet со ссылкой на источники.
АМИТЕЛ 00:40
90
Политика

Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»

Вашингтон, 28 июля 2020, 07:46 — REGNUM Соединённые Штаты перейдут к «золотому веку» после того, как победят коронавирус, написал 28 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 00:46
45
Общество

Ещё один человек умер от коронавируса в Воронежской области

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 89. За сутки коронавирус в Воронежской области диагностировали еще у 87 человек.
МОЁ! Оnline Воронеж 02:45
Общество

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru вчера в 13:49
2K
Футбол

«Ривер» отверг предложение ЦСКА по Карраскалю

Аргентинский клуб отверг первое предложение «армейцев» в размере 7 миллионов евро.
Bookmaker-ratings.ru 00:49
1
Общество

Шведов поразила российская подлодка

Компания отдыхающих шведов заметила на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
ToDay News Ufa вчера в 15:38
103
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
1,4K
Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Экономика

Рынок США вырос при поддержке акций техсектора

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник при поддержке акций компаний технологического сектора.
Финмаркет 02:36
Происшествия

В «Шереметьево» сел самолет со сработавшим датчиком неисправности

ТВ Центр 02:33
Общество

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии

Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН вчера в 12:33
74
Футбол

Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»

Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в скором времени станет футболистом московского "Спартака", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 17:05
Происшествия

Новосибирский суд отправил под стражу алтайского депутата

Новосибирск, 27 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Новосибирске по решению суда под стражу отправлен депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод К. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 03:39
26
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Аккаунт телеканала «Царьград» на видеохостинге YouTube оказался заблокирован в ночь с понедельника на вторник.
ФАН вчера в 23:02
4
Спорт

Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное