По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,4K

Энергетика Китай отказался от газа из России Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана. 2

Экономика Счётная палата назвала число нарушений при госзакупках в 2019 году «Счётной палатой по итогам 2019 года выявлено 839 нарушений при осуществлении закупок и исполнении государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ на общую сумму 236,6 млрд рублей», — приводит ТАСС текст отчёта.

Футбол «Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

Игры Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза. 575

Общество Google оставит 200 тыс. сотрудников работать из дома еще на год Почти все штатные сотрудники Alphabet (материнская компания Google) и ее подразделений — около 200 тыс. человек, — а также сотрудники, работающие по контрактам, не вернутся в офисы по крайней мере до июля 2021 года.

Общество Кравцов заявил об отсутствии вспышек заболеваний в детских лагерях Вспышек заболеваний в детских лагерях в России нет, ситуация не вызывает серьёзных опасений, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Здоровье В Аргентине изобрели сыворотку от коронавируса В Аргентине началось испытание новой гиперимунной сыворотки против COVID-19, как сообщает телеканал TN.

Общество Томский выпускник набрал по 100 баллов за ЕГЭ по трем предметам Выпускник лицея при Томском политехе (ТПУ) Владимир Солодкин по итогам единого госэкзамена (ЕГЭ) набрал 300 баллов, получив высший балл по трем предметам, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник. 4

Кино Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак» Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского. 30