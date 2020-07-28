Экономика
Российская газетаBCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:50, Ашберн
Армия и оружие
Появилось фото боевого лазера на американской подлодке
Территория новостей 12:22
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
Vprognoze.ru 11:18
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости 13:33
Армия и оружие
В порту Одессы появились пять кораблей НАТО
Предполагается, что корабли будут находиться в порту Одессы до 28 июля.
Деловое.ТВ 25 июля в 14:27
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге
Российское подразделение Hyundai Motor подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, Санкт-Петербург.
Коммерсантъ 08:41
Энергетика
Китай отказался от газа из России
Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
Капитал страны 07:43
Экономика
Счётная палата назвала число нарушений при госзакупках в 2019 году
«Счётной палатой по итогам 2019 года выявлено 839 нарушений при осуществлении закупок и исполнении государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ на общую сумму 236,6 млрд рублей», — приводит ТАСС текст отчёта.
RT на русском 17:23
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
Футбол
Милош Дегенек: Если бы я перешел в «Спартак», это было бы здорово
Если бы перешел в «Спартак», это было бы здорово. «Спартак» – большой клуб, российская лига очень сильная.
Советский спорт 17:42
Происшествия
Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве.
Коммерсантъ 12:26
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Некоторые категории россиян смогут до 31 августа получить на карты небольшие суммы.
Уфимские Заметки 15:29
Космос
У «Роскосмоса» возникли проблемы при стыковке грузового корабля к МКС
Отечественные специалисты обратили внимание на то, что вчера во время стыковки аппарата «Прогресс-15», к Международной Космической Станции, наблюдались некоторые отклонения корабля относительно мишени.
Эхо Москвы 24 июля в 12:03
Общество
Google оставит 200 тыс. сотрудников работать из дома еще на год
Почти все штатные сотрудники Alphabet (материнская компания Google) и ее подразделений — около 200 тыс. человек, — а также сотрудники, работающие по контрактам, не вернутся в офисы по крайней мере до июля 2021 года.
РБК 11:14
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Российская газета 13:05
Общество
Кравцов заявил об отсутствии вспышек заболеваний в детских лагерях
Вспышек заболеваний в детских лагерях в России нет, ситуация не вызывает серьёзных опасений, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 14:20
Здоровье
Петербуржцы смогут получить вакцину от коронавируса уже в августе
Что же касается специальной вакцины для детей, то работа над ней только начинается.
Санкт-Петербургские ведомости 04:06
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Генерал-полковник отметила, что к преступлениям в налоговой сфере традиционно относят четыре статьи УК РФ: 198, 199.1, 199.2, а также 159 «мошенничество».
vtomske.ru 06:05
Здоровье
В Аргентине изобрели сыворотку от коронавируса
В Аргентине началось испытание новой гиперимунной сыворотки против COVID-19, как сообщает телеканал TN.
РЕН ТВ 17:10
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
Piter.tv 02:11
Общество
Томский выпускник набрал по 100 баллов за ЕГЭ по трем предметам
Выпускник лицея при Томском политехе (ТПУ) Владимир Солодкин по итогам единого госэкзамена (ЕГЭ) набрал 300 баллов, получив высший балл по трем предметам, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник.
РИА Томск 02:08
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Автоспорт
Пилотов «Формулы-1» обяжут участвовать в антирасистской акции на Гран-при Великобритании
Каждый пилот команды "Формулы-1" будет обязан принять участие в акции протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при Великобритании.
Вести.Ru 14:58
Наука
Для слабовидящих людей создана виртуальная собака-поводырь
Студент Университета Лафборо создал прибор, который заменит собаку-поводыря.
ToDay News Ufa 14:50
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия 15:53