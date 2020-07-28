Экономика

Российская газетаРоссийская газетаBCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
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с чего всё началось

Эксперты считают потери экспортеров от «карбонового» налога в ЕС

Прямые потери экспортеров РФ в BCG оценивают на уровне $3–4,8 млрд в год. Эти оценки учитывают потери лишь тех поставщиков товаров и услуг, которые включены в ETS ЕС (европейская схема торговли квотами на выбросы парниковых газов). Это 100 – 160 млн тонн из общих 179 млн тонн, поставляемых Россией.
Коммерсантъвчера в 17:03

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Эксперты оценили возможные потери России от углеродного сбора в $4,8 млрд ежегодно

ТАСС02:36

Эксперты оценили потери российских экспортеров от углеродного налога в ЕС

РБК01:23

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

Российская газетавчера в 17:01

Углеродный налог ЕС может стоить российским экспортерам до $5 млрд

ПРАЙМвчера в 17:17

Подсчитаны многомиллиардные потери России от нового европейского налога

Lenta.ruвчера в 17:05

Эксперты считают потери экспортеров от «карбонового» налога в ЕС

Коммерсантъвчера в 17:03

Эксперты оценили почти в $5 млрд траты российских компаний на углеродный сбор ЕС

Интерфакс01:10
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Общество

Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус

Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму проверяют морскую воду, а также аквапарки и бассейны на наличие коронавируса.
RT на русском 09:27
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Общество

Сын Бари Алибасова решил сдать апартаменты отца за миллион рублей

Lenta.ru 10:35
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Кучма ушел из контактной группы по Донбассу

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Известия 06:34
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Происшествия

СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми

СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
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Футбол

РПЛ представила календарь на новый сезон

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

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Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru 06:36
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Происшествия

В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru 06:37
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Общество

Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске

В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:30
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Происшествия

В московском метро начали проводить масочные рейды

В московском метро начали проводить масочные рейды.
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Общество

В Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток

Водитель автомобиля, написавшего на машине слова в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и участвовавшего в несанкционированных акциях протеста, арестован на 8 суток, сообщил РИА Новости источник в Центральном суде Хабаровска.
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Шоу-бизнес

Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева

Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
Территория новостей 01:16
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Общество

Обвиненный в домогательствах знаток «Что? Где? Когда?» прекратил работу с детьми

Михаил Скипский, обвиненный в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, прекратил работать с детьми.
Lenta.ru 09:34
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Интернет

«Яндекс» объяснил установку «Телемоста» на компьютерах пользователей

Москва, 28 июля 2020, 16:00 — REGNUM Недоумевающие пользователи «Яндекс.Диска» обнаружили, что на их персональных компьютерах появилось приложение для организации видеозвонков «Телемост».
REGNUM 09:00
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Общество

Сбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает

Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато.
Коммерсантъ 08:53
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
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Авто

Компания Hyundai «подогрела» обновлённый кроссовер Santa Fe

Корейская марка Hyundai готовит «подогретую» версию обновлённого кроссовера Santa Fe — N Performance.
Журнал Авто.ру 03:00
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Политика

Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

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Общество

Суд арестовал Удальцова на 10 суток за акции в поддержку Фургала

РЕН ТВ 07:49
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Кино

Фильм «Ампир V» с участием рэпера Oxxxymiron выйдет в начале 2021 года

NewInform 06:55
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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Лукашенко: никому не позволено пинать ногами правоохранителей

RT на русском 09:44
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
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Армия и оружие

Азербайджан и Турция с 29 июля проводят совместные военные учения

Апрал 01:43
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Киберспорт

Геймер скупил 23 тыс. игр в Steam ради уникального значка

Геймер из Китая с ником Sonix приобрёл 23 тыс. игр в Steam, чтобы получить уникальный значок «Коллекционер: 23 000+».
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Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом

Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 08:46
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