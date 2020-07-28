Прямые потери экспортеров РФ в BCG оценивают на уровне $3–4,8 млрд в год. Эти оценки учитывают потери лишь тех поставщиков товаров и услуг, которые включены в ETS ЕС (европейская схема торговли квотами на выбросы парниковых газов). Это 100 – 160 млн тонн из общих 179 млн тонн, поставляемых Россией.

с чего всё началось

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

Политика Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры. 3,2K

Политика Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по Донбассу Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе.

Общество В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. 45

Экономика Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 742

Здоровье В Башкирии вакцину от пневмококковой инфекции получат 93 800 граждан Всего в 2020 году вакцину, которая уже введена в национальный календарь профилактических прививок приказом Минздрава России, получат 93 800 человек, из которых 43 800 – дети.

Общество YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. 142

Финансы РБК сообщил об оттоке валютных вкладов в российских банках Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае — $505 млн из семи, пишет издание. 526

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,6K

Здоровье Пациенты с сахарным диабетом в 12 раз чаще умирают от коронавируса Пациенты с сахарным диабетом, заболевшие коронавирусом, в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета. 747

Финансы Экономист Делягин предрек скорый обвал доллара до 50 рублей Ситуация в Соединенных Штатах с каждым днем становится все менее стабильной, поэтому в ближайшее время доллар может обвалиться до 50 рублей. 97

Авто Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России Японский автопроизводитель Toyota сертифицировал в России обновленные внедорожник Toyota Fortuner и пикап Toyota Hilux, представленные в июне 2020 года. 14

Здоровье В Архангельской области снимут некоторые covid ограничения Руководитель регионального Роспотребнадзора Роман Бузинов сообщил, что ситуация с заболеваемостью в Архангельской области позволяет региону перейти ко второму этапу снятия ограничений. 8

Общество Алексей Частов освобожден от должности главы управления ветеринарии Начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Частов освобожден от занимаемой должности.

Общество Дегтярев отказался винить Обаму в упадке Комсомольска-на-Амуре Состояние Комсомольска-на-Амуре производит удручающее впечатление, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе. 3

Финансы Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля. 161