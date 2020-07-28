Экономика

Российская газетаРоссийская газетаBCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
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с чего всё началось

Эксперты считают потери экспортеров от «карбонового» налога в ЕС

Прямые потери экспортеров РФ в BCG оценивают на уровне $3–4,8 млрд в год. Эти оценки учитывают потери лишь тех поставщиков товаров и услуг, которые включены в ETS ЕС (европейская схема торговли квотами на выбросы парниковых газов). Это 100 – 160 млн тонн из общих 179 млн тонн, поставляемых Россией.
Коммерсантъвчера в 17:03

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Подсчитаны многомиллиардные потери России от нового европейского налога

Lenta.ruвчера в 17:05

Эксперты оценили потери российских экспортеров от углеродного налога в ЕС

РБК01:23

Эксперты оценили почти в $5 млрд траты российских компаний на углеродный сбор ЕС

Интерфакс01:10

Углеродный налог ЕС может стоить российским экспортерам до $5 млрд

ПРАЙМвчера в 17:17

Эксперты оценили возможные потери России от углеродного сбора в $4,8 млрд ежегодно

ТАСС02:36

Эксперты считают потери экспортеров от «карбонового» налога в ЕС

Коммерсантъвчера в 17:03

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

Российская газетавчера в 17:01
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Единоборства

Чимаев попросил главу UFC организовать бой с Макгрегором

Pravda.Ru 05:22
Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Политика

Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
1,7K
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
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Происшествия

В Ростове три человека погибли при ремонте газового колодца

Российская газета 06:02
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Политика

Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе.
РБК 05:59
Общество

В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела

Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
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Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
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Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Коммерсантъ вчера в 20:15
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Общество

Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике

Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом.
Известия вчера в 22:22
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Армия и оружие

Японских пользователей впечатлил парад в честь Дня ВМФ России

В Японии активно обсуждают прошедший в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.
Российская газета 03:30
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

МонаВиста вчера в 07:50
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Экономика

Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
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Общество

Россия планирует возобновит авиасообщение с Южной Кореей — СМИ

По данным источника, следующими странами после Турции и Великобритании, с которыми планируется возобновить авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы.
REGNUM 05:51
8
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
16
Общество

На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля

Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Здоровье

В Башкирии вакцину от пневмококковой инфекции получат 93 800 граждан

Всего в 2020 году вакцину, которая уже введена в национальный календарь профилактических прививок приказом Минздрава России, получат 93 800 человек, из которых 43 800 – дети.
Выбор (Салават) 06:05
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
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Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов в российских банках

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае — $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
526
Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
1,6K
Здоровье

Пациенты с сахарным диабетом в 12 раз чаще умирают от коронавируса

Пациенты с сахарным диабетом, заболевшие коронавирусом, в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета.
Православие и Мир вчера в 03:02
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Финансы

Экономист Делягин предрек скорый обвал доллара до 50 рублей

Ситуация в Соединенных Штатах с каждым днем становится все менее стабильной, поэтому в ближайшее время доллар может обвалиться до 50 рублей.
iReactor 01:27
97
Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Японский автопроизводитель Toyota сертифицировал в России обновленные внедорожник Toyota Fortuner и пикап Toyota Hilux, представленные в июне 2020 года.
Автоновости дня 01:09
14
Здоровье

В Архангельской области снимут некоторые covid ограничения

Руководитель регионального Роспотребнадзора Роман Бузинов сообщил, что ситуация с заболеваемостью в Архангельской области позволяет региону перейти ко второму этапу снятия ограничений.
Двина Сегодня 02:11
8
Общество

Алексей Частов освобожден от должности главы управления ветеринарии

Начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Частов освобожден от занимаемой должности.
Взгляд-инфо 04:02
Происшествия

Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек

В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.
Российская газета 05:31
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Общество

Дегтярев отказался винить Обаму в упадке Комсомольска-на-Амуре

Состояние Комсомольска-на-Амуре производит удручающее впечатление, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе.
Lenta.ru 05:56
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Финансы

Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.
RT на русском вчера в 15:09
161
Общество

Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru вчера в 14:04
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Как работают Яндекс.Новости?
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