Экономика
Российская газетаBCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
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с чего всё началось
Прямые потери экспортеров РФ в BCG оценивают на уровне $3–4,8 млрд в год. Эти оценки учитывают потери лишь тех поставщиков товаров и услуг, которые включены в ETS ЕС (европейская схема торговли квотами на выбросы парниковых газов). Это 100 – 160 млн тонн из общих 179 млн тонн, поставляемых Россией.Коммерсантъвчера в 17:03
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Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Политика
Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции
Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Происшествия
В Ростове три человека погибли при ремонте газового колодца
Российская газета 06:02
Политика
Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе.
РБК 05:59
Общество
В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела
Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Коммерсантъ вчера в 20:15
Общество
Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике
Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом.
Известия вчера в 22:22
Армия и оружие
Японских пользователей впечатлил парад в честь Дня ВМФ России
В Японии активно обсуждают прошедший в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.
Российская газета 03:30
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста вчера в 07:50
Экономика
Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
Общество
Россия планирует возобновит авиасообщение с Южной Кореей — СМИ
По данным источника, следующими странами после Турции и Великобритании, с которыми планируется возобновить авиасообщение, могут стать Южная Корея и Мальдивы.
REGNUM 05:51
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Общество
На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля
Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Здоровье
В Башкирии вакцину от пневмококковой инфекции получат 93 800 граждан
Всего в 2020 году вакцину, которая уже введена в национальный календарь профилактических прививок приказом Минздрава России, получат 93 800 человек, из которых 43 800 – дети.
Выбор (Салават) 06:05
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов в российских банках
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае — $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Здоровье
Пациенты с сахарным диабетом в 12 раз чаще умирают от коронавируса
Пациенты с сахарным диабетом, заболевшие коронавирусом, в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета.
Православие и Мир вчера в 03:02
Финансы
Экономист Делягин предрек скорый обвал доллара до 50 рублей
Ситуация в Соединенных Штатах с каждым днем становится все менее стабильной, поэтому в ближайшее время доллар может обвалиться до 50 рублей.
iReactor 01:27
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Японский автопроизводитель Toyota сертифицировал в России обновленные внедорожник Toyota Fortuner и пикап Toyota Hilux, представленные в июне 2020 года.
Автоновости дня 01:09
Здоровье
В Архангельской области снимут некоторые covid ограничения
Руководитель регионального Роспотребнадзора Роман Бузинов сообщил, что ситуация с заболеваемостью в Архангельской области позволяет региону перейти ко второму этапу снятия ограничений.
Двина Сегодня 02:11
Общество
Алексей Частов освобожден от должности главы управления ветеринарии
Начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Частов освобожден от занимаемой должности.
Взгляд-инфо 04:02
Происшествия
Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек
В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.
Российская газета 05:31
Общество
Дегтярев отказался винить Обаму в упадке Комсомольска-на-Амуре
Состояние Комсомольска-на-Амуре производит удручающее впечатление, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе.
Lenta.ru 05:56
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.
RT на русском вчера в 15:09
Общество
Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке
«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru вчера в 14:04