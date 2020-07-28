Экономика
Российская газетаBCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
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с чего всё началось
Прямые потери экспортеров РФ в BCG оценивают на уровне $3–4,8 млрд в год. Эти оценки учитывают потери лишь тех поставщиков товаров и услуг, которые включены в ETS ЕС (европейская схема торговли квотами на выбросы парниковых газов). Это 100 – 160 млн тонн из общих 179 млн тонн, поставляемых Россией.Коммерсантъвчера в 17:03
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Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
РИА Новости 26 июля в 13:46
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru вчера в 07:18
Общество
Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса
Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него.
Российская газета 00:57
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
Общество
«Пятерочка» сообщила о планах открыть магазин без кассиров
Торговая сеть «Пятерочка» рассматривает возможность открыть магазин без кассиров для широкого круга покупателей.
РБК 01:20
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Религия
28 июля православные отмечают День крещения Руси
Inc-news.ru 00:22
Культура
Оргкомитет Букеровской премии огласил лонг-лист 2020 года
Организаторы представили «Букерскую дюжину» — длинный список Букеровской премии. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета премии.
РБК 02:38
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили беспилотник Израиля
Израильский беспилотник был сбит сирийскими ПВО, сообщил 26 июля источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна 26 июля в 14:31
Политика
Трамп заявил о скором наступлении «золотого века» в США
Соединённые Штаты после победы над коронавирусом ожидает наступление «золотого века».
RT на русском 00:25
Общество
YouTube заблокировал аккаунт консервативного телеканала «Царьград»
YouTube заблокировал аккаунт российского консервативного телеканала «Царьград» без возможности восстановления.
Афиша Daily 02:01
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Родченков уточнил, что команда РФ должна быть полностью исключена, а российских спортсменов нельзя допустить к участию ни на каких условиях.
Общественная служба новостей вчера в 05:26
Общество
Китайский самолет-амфибия AG600 впервые взлетел с моря
Испытание самого крупного китайского самолета-амфибии AG600 «Куньлун» прошло успешно 26 июля.
ФАН вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Армия и оружие
МИД ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, говоря о новом российском ледоколе "Иван Папанин", отметил, что он может нести крылатые ракеты "Калибр" и подчеркнул при этом, что данный тип ракет не является оборонительным оружием.
РИА Новости 03:15
Армия и оружие
Японские читатели оценили парад в честь Дня ВМФ России
Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ России.
РИА Новости вчера в 18:48
Гаджеты
Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11 тысяч рублей
Evo-rus.com 02:50
Кино
Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» (Tenet, 2020) на 26 августа, сообщает Variety.
Полит.ру вчера в 23:59
Политика
Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа
Евросоюз, как ожидается, вновь не включит Россию в список не входящих в сообщество государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
ТАСС 03:00
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
27 июля портал TMZ сообщил радостную новость — актриса Софи Тернер впервые стала мамой.
Woman.ru вчера в 13:52
Энергетика
Китай отказался от газа из России
В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
ToDay News Ufa 01:26
Экономика
Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
В понедельник, 27 июля, мировые цены на золото впервые в истории превысили $1940 за тройскую унцию.
RT на русском вчера в 16:39
Единоборства
Глава UFC заявил о возможности боя Нурмагомедова и Сен-Пьера
Лас-Вегас, США, 28 июля 2020, 10:16 — REGNUM Соперником российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер.
REGNUM 03:16
Кино
Зак Снайдер показал черный костюм Супермена
Режиссер Зак Снайдер во время онлайн-конференции фестиваля Comic-Con@Home показал необычный костюм Супермена, который использовался в вырезанной сцене кинофильма «Лига справедливости».
ФАН вчера в 16:16
Финансы
Рубль подешевел к доллару и вырос к евро
Курс доллара расчетами «завтра» в ходе торгов во вторник утром вырос на 7 копеек – до 71,64 рубля, курс евро опустился на 3 копейки – до 84,05 рубля.
Взгляд.ру 03:14