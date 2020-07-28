Прямые потери экспортеров РФ в BCG оценивают на уровне $3–4,8 млрд в год. Эти оценки учитывают потери лишь тех поставщиков товаров и услуг, которые включены в ETS ЕС (европейская схема торговли квотами на выбросы парниковых газов). Это 100 – 160 млн тонн из общих 179 млн тонн, поставляемых Россией.

с чего всё началось

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.

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