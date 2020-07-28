Экономика
Российская газетаBCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
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Убытки российских компаний от введения «углеродного налога» ЕС оценили в $5 млрд
Финансовая газетавчера в 18:16
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Религия
День крещения Руси отмечают в России 28 июля в день памяти святого князя Владимира
Русская православная церковь (РПЦ) 28 июля (по старому стилю - 15 июля) празднует день памяти великого князя Киевского Владимира - крестителя Руси, канонизированного в XIII веке.
ТАСС вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения
Bimru.ru вчера в 09:12
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Здоровье
Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет
Лезги газет вчера в 17:25
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. руб. от ПФР на август
В нижней палате парламента высказались положительно относительно продления единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда на август в России, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:30
Происшествия
Забайкальский подросток, прикуривший от свечи в храме, извинился
Чита, 28 июля 2020, 08:07 — REGNUM Подросток, прикуривший от свечи в соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите, извинился за свой поступок в Instagram и заявил о поступивших в его адрес угрозах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:07
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
Гаджеты
«Intel» грозит судебное разбирательство
Глава «Интел» в пятницу, 24 июля рассказал, что разработка 7-нм процессоров задерживается, что повлекло снижение курса акций компании сразу на 16,5%. Как отмечают эксперты инвесторы в таких условиях могли сильно пострадать.
ГЛАС.RU 01:15
Экономика
Глава Зауралья заявил о потерях казны региона из-за пандемии
Курган, 27 июля 2020, 21:08 — REGNUM Бюджет Курганской области по предварительным майским подсчётам недополучит около двух миллиардов рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 14:08
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
РИА Новости вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Экономика
Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
В понедельник, 27 июля, мировые цены на золото впервые в истории превысили $1940 за тройскую унцию.
RT на русском вчера в 16:39
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
Энергетика
Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов 27 июля
Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов, сообщил сайт RT.
Телеканал 360° вчера в 07:05
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
Гаджеты
Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы
Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra 26 июля в 11:16
Культура
Объявлен лонг-лист Букеровской премии
В лонг-лист попали 13 произведений.
Газета.Ru 00:03
Экономика
Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Коммерсантъ вчера в 20:15
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости вчера в 05:08
Общество
На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей
Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.
Интерфакс вчера в 18:33
Здоровье
Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса
Газета The Guardian пишет, что европейские государства готовятся ко второй волне коронавируса и не исключают возвращения ограничительных мер.
Вестник Кавказа вчера в 15:58
Общество
В пятерке любимых детских шоу оказался мультсериал «Маша и Медведь»
В топ-5 мультсериал «Маши и Медведь» вошел для аудитории девочек 0-6 лет, а также в Европе и Латинской Америке (мальчики/девочки 0-6 лет).
Соловей.Инфо 00:53
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Известия вчера в 23:18
Общество
Во Вьетнаме из-за коронавируса отменили все рейсы в город Дананг
В Минздраве считают, что вирус проник в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, из-за въезда в страну нелегальных мигрантов либо из-за мутации вируса в одной из больниц города, где лечат зараженных коронавирусом.
Коммерсантъ 00:13
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10