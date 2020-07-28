Экономика

Российская газетаРоссийская газетаBCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
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Эксперты оценили потери российских экспортеров от углеродного налога в ЕС

РБК01:23

Эксперты оценили почти в $5 млрд траты российских компаний на углеродный сбор ЕС

Интерфакс01:10

Эксперты считают потери экспортеров от «карбонового» налога в ЕС

Коммерсантъвчера в 17:03

Углеродный налог ЕС может стоить российским экспортерам до $5 млрд - BCG

ПРАЙМвчера в 17:17

Подсчитаны многомиллиардные потери России от нового европейского налога

Lenta.ruвчера в 17:05

Убытки российских компаний от введения «углеродного налога» ЕС оценили в $5 млрд

Финансовая газетавчера в 18:16

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

Российская газетавчера в 17:01
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Религия

День крещения Руси отмечают в России 28 июля в день памяти святого князя Владимира

Русская православная церковь (РПЦ) 28 июля (по старому стилю - 15 июля) празднует день памяти великого князя Киевского Владимира - крестителя Руси, канонизированного в XIII веке.
ТАСС вчера в 17:01
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Шоу-бизнес

Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения

Bimru.ru вчера в 09:12
3
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
1,3K
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
777
Здоровье

Врач рекомендует людям с ожирением отказаться от диет

Лезги газет вчера в 17:25
43
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. руб. от ПФР на август

В нижней палате парламента высказались положительно относительно продления единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда на август в России, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:30
24
Происшествия

Забайкальский подросток, прикуривший от свечи в храме, извинился

Чита, 28 июля 2020, 08:07 — REGNUM Подросток, прикуривший от свечи в соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите, извинился за свой поступок в Instagram и заявил о поступивших в его адрес угрозах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:07
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
1,6K
Гаджеты

«Intel» грозит судебное разбирательство

Глава «Интел» в пятницу, 24 июля рассказал, что разработка 7-нм процессоров задерживается, что повлекло снижение курса акций компании сразу на 16,5%. Как отмечают эксперты инвесторы в таких условиях могли сильно пострадать.
ГЛАС.RU 01:15
Экономика

Глава Зауралья заявил о потерях казны региона из-за пандемии

Курган, 27 июля 2020, 21:08 — REGNUM Бюджет Курганской области по предварительным майским подсчётам недополучит около двух миллиардов рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 14:08
2
Путешествия

В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

РИА Новости вчера в 15:16
97
Шоу-бизнес

Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту

РЕН ТВ 25 июля в 12:00
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
1,1K
Экономика

Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

В понедельник, 27 июля, мировые цены на золото впервые в истории превысили $1940 за тройскую унцию.
RT на русском вчера в 16:39
79
Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
895
Энергетика

Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов 27 июля

Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов, сообщил сайт RT.
Телеканал 360° вчера в 07:05
1
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
534
Гаджеты

Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы

Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra 26 июля в 11:16
8
Культура

Объявлен лонг-лист Букеровской премии

В лонг-лист попали 13 произведений.
Газета.Ru 00:03
Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Коммерсантъ вчера в 20:15
213
Общество

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости вчера в 05:08
Общество

На постройку трассы Москва-Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань, без обхода Балашихи и Ногинска.
Интерфакс вчера в 18:33
65
Здоровье

Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса

Газета The Guardian пишет, что европейские государства готовятся ко второй волне коронавируса и не исключают возвращения ограничительных мер.
Вестник Кавказа вчера в 15:58
15
Общество

В пятерке любимых детских шоу оказался мультсериал «Маша и Медведь»

В топ-5 мультсериал «Маши и Медведь» вошел для аудитории девочек 0-6 лет, а также в Европе и Латинской Америке (мальчики/девочки 0-6 лет).
Соловей.Инфо 00:53
9
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

В августе к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером примерно с футбольное поле (рекомендуемые FIFA размеры футбольного поля составляют 68 м в ширину и 105 м в длину) сообщили во вторник, 28 июля, в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Известия вчера в 23:18
273
Общество

Дегтярев сообщил о людях с ножами и топором на митинге в Хабаровске

РБК вчера в 23:40
698
Общество

Во Вьетнаме из-за коронавируса отменили все рейсы в город Дананг

В Минздраве считают, что вирус проник в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, из-за въезда в страну нелегальных мигрантов либо из-за мутации вируса в одной из больниц города, где лечат зараженных коронавирусом.
Коммерсантъ 00:13
13
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Москва, 28 июля 2020, 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.
REGNUM вчера в 21:10
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