В список отраслей, подпадающих под вводимый с 2023 года пограничный углеродный механизм регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), попали электроэнергетика, производство стали и железа, алюминия, удобрений и цемента.
"Однако прежде всего важно ускорить разработку внутреннего углеродного регулирования, которое может позволить России оставлять выплаты на территории страны, и в дальнейшем инвестировать в зеленые технологии", — уточнила Кипоть.
Телекомпания не располагает точной информацией, когда и как американская разведка могла получить доступ к этим данным, но не исключает, что это произошло в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане.
"С трудом обретенные достижения [в борьбе с пандемией] утрачиваются, системы здравоохранения перегружены, поскольку рост числа инфицированных создает нехватку необходимых для спасения жизней средств лечения", - констатировал Гебрейесус.