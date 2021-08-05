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BCG понизила оценку выплат экспортеров РФ в рамках ТУР до $1,8-3,4 млрд в 2026 году

Проект регламента трансграничного углеродного сбора (ТУР), опубликованный Еврокомиссией 14 июля, выглядит для российских экспортеров мягче ожиданий, говорится в обзоре BCG.
Интерфакс
В список отраслей, подпадающих под вводимый с 2023 года пограничный углеродный механизм регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), попали электроэнергетика, производство стали и железа, алюминия, удобрений и цемента.
Интерфакс
На основе новых вводных эксперты BCG подсчитали, что для России максимальный размер углеродного налога составит в 2026 году от $1,8 до $3,4 млрд.
Forbes
"Однако прежде всего важно ускорить разработку внутреннего углеродного регулирования, которое может позволить России оставлять выплаты на территории страны, и в дальнейшем инвестировать в зеленые технологии", — уточнила Кипоть.
РИА Новости

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