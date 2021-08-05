CNN: разведка США получила генетические данные о вирусах в лаборатории в Ухане

Телекомпания не располагает точной информацией, когда и как американская разведка могла получить доступ к этим данным, но не исключает, что это произошло в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане.