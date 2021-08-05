Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили во время протеста из-за прививок

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин (государство в южной части Карибского моря) Ральф Гонсальвес был ранен во время протестов, которые были организованы из-за поправки об обязательной вакцинации от коронавируса.