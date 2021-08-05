Из общей суммы прогнозных выплат в 2026 году 55% (то есть порядка $1-1,9 млрд) придется на черную металлургию, 27% ($500-900 млн) - на удобрения, 11% ($200-375 млн) - на алюминий, 7% ($125-240 млн) - на электроэнергию, подсчитали в BCG.
В список отраслей, подпадающих под вводимый с 2023 года пограничный углеродный механизм регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), попали электроэнергетика, производство стали и железа, алюминия, удобрений и цемента.
Эксперты BCG заметили, что в связи с ускорением энергоперехода в ЕС и введением СВАМ прогнозируются изменения структуры российского экспорта в ЕС и сокращение объема экспорта отдельных товарных категорий.
При включении продуктов нефтепереработки и нефтехимии в механизм регулирования максимальная сумма сбора, по сообщению BCG, может увеличиться до 2,9-6,4 миллиарда долларов в 2026 году и до 5,5-11,7 миллиарда долларов в 2030 году.
Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин (государство в южной части Карибского моря) Ральф Гонсальвес был ранен во время протестов, которые были организованы из-за поправки об обязательной вакцинации от коронавируса.
"Сбер" пятый год подряд признается международным рейтинговым агентством Brand Finance самым дорогим брендом России среди 50 крупнейших отечественных брендов, говорится в пресс-релизе кредитной организации.