Экономика
Моя Москва.онлайнBCG привела три сценария роста безработицы в России
Эксперты объясняют, что существуют 3 сценария развития ситуации — благоприятной «Отскок», базовый «Тяни-толкай» и кризисный «Критический спад». При каждом из них уровень безработицы будет составлять 4,6 — 6,7%, 8 — 10% и 12 — 15% соответственно.
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Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новости28 мая в 20:29
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