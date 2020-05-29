Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнBCG привела три сценария роста безработицы в России

Эксперты объясняют, что существуют 3 сценария развития ситуации — благоприятной «Отскок», базовый «Тяни-толкай» и кризисный «Критический спад». При каждом из них уровень безработицы будет составлять 4,6 — 6,7%, 8 — 10% и 12 — 15% соответственно.
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BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости28 мая в 20:29

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Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

ТАСС28 мая в 17:20

BCG ожидает роста безработицы в России на 8–10%

Коммерсантъ28 мая в 18:56

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Московский Комсомолец28 мая в 18:42

России грозит всплеск безработицы в случае «критического спада»

URA.Ru28 мая в 18:40

Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Интерфакс28 мая в 18:32

BCG привела три сценария роста безработицы в России

РИА Новости28 мая в 20:29

Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

РБК28 мая в 17:00
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
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