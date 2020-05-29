Экономика
РИА НовостиBCG привела три сценария роста безработицы в России
Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
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Здоровье
Врач назвала людей, которым противопоказано ношение масок
Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в интервью ТАСС заявил, что людям с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) противопоказано носить медицинские маски.
Live24 вчера в 02:09
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Политика
Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток
Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал россиян не планировать этим летом отдых за рубежом и посоветовал провести отпуск в России.
РБК вчера в 12:15
Здоровье
В Алтайском крае выявлено 75 новых случаев коронавируса
По состоянию на 29 мая в Алтайском крае лабораторно подтверждены новые 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай 01:00
Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Кино
Продюсеры пришли за «Дедом Морозом»
Enjoy Movies основали Сарик и Гевонд Андреасяны и продюсер Георгий Малков.
Коммерсантъ вчера в 18:19
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество
Рекордное количество осадков выпадет в Москве в пятницу
Рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Москва 24 01:01
Общество
Галкин записал пародию на совещание Путина и Собянина
Шоумен Максим Галкин снят пародию на обсуждение президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным графика прогулок по столице.
Газета.Ru 01:51
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Политика
Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян
Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года.
РБК вчера в 07:49
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском вчера в 15:45
Здоровье
Нижегородские поликлиники возобновят плановый прием
Поликлиники Нижегородской области начнут постепенно открывать плановый прием пациентов на следующей неделе.
Newsroom24 вчера в 10:30
Общество
В Омской области еще 42 человека заболели коронавирусом
По данным на 27 мая, в Омской области зарегистрировали 42 новых случая заражения коронавирусом.
Город55.ру 26 мая в 23:04
Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Общество
Томские власти продлили режим самоизоляции в регионе до 15 июня
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, продлил режим самоизоляции в регионе до 15 июня.
ТАСС 02:11
Шоу-бизнес
Александр Овечкин забрал жену и новорожденного сына из роддома
Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил в своём Instagram о пополнении в его семье.
DixiNews 01:30
Гаджеты
Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры
Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru вчера в 14:50
Общество
В «Яндекс.Картах» появились графики прогулок для москвичей
РИА Новости вчера в 16:44
Общество
В Челябинской области подтвердили 150 новых случаев COVID-19
Челябинск, 29 мая 2020, 09:13 — REGNUM В Челябинской области подтверждено 150 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
REGNUM 02:13
Экономика
ЦИАН сообщил о 7%-ном падении цен на жилье в среднем по России
Средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке России за два месяца режима самоизоляции снизилась на 7,4%. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН, посвященном анализу вторичного рынка в период карантина.
РБК вчера в 07:19
Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
Космос
Запуск космического аппарата Crew Dragon перенесен
Попытка запуска американского многоразового летательного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX перенесена из-за погодных условий.
ФАН 27 мая в 17:30
Происшествия
В российском пансионате произошла вспышка коронавируса
В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила областная прокуратура.
Lenta.ru вчера в 23:13