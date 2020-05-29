Экономика
РИА НовостиBCG привела три сценария роста безработицы в России
Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
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Происшествия
Умер правозащитник Сергей Мохнаткин
Интерфакс вчера в 16:22
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru вчера в 01:09
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела
Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
Здоровье
150 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Челябинской области
В Челябинской области за сутки подтверждено 150 новых случаев коронавирусной инфекции, два человека скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.
Накануне.Ru 02:06
Авто
Tesla снизила цены на свои электрокары
В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
Автоновости дня 27 мая в 05:48
Общество
Сильные заморозки ожидают в нескольких российских регионах
Как отметил Вильфанд, заморозков не будет, однако температура не поднимется выше 12–15 градусов. Эта погода продержится несколько дней.
ФАН вчера в 18:40
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Происшествия
Арестован бывший полицейский, пытавшийся обмануть Васю Воскреса
Арестован бывший полицейский, пытавшийся обмануть Васю Воскреса В Москве арестовали бывшего гендиректора столичной компании «Стройкомплект», а в прошлом сотрудника главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России Владислава Шаповалова, обвиняемого в мошенничестве на $300 тыс. в отношении Станислава Воротникова — доверенного лица вора в законе Василия Христофорова (Васи Воскреса).
Коммерсантъ вчера в 16:11
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском вчера в 09:43
Политика
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
Главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) России генерал армии Олег Салюков заявил, что Минобороны начало подготовку к параду Победы в Москве.
RT на русском вчера в 17:57
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Кино
Будет снято продолжение фильма «Соник в кино»
Компании Paramount Pictures и Sega Sammy начали производство второй части фильма «Соник в кино».
Матч ТВ 02:46
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
РИА Новости 01:32
Здоровье
Алтайкрайстат опубликовал данные о смертности в регионе
Алтайкрайстат опубликовал данные о смертности в регионе за 2019 год.
ПолитСиб.Ру вчера в 07:28
Политика
МИД Украины: диалог с ДНР и ЛНР не имеет «никаких перспектив»
Как сообщало ИА REGNUM, весной 2014 года нацисты, захватившие в феврале власть в Киеве, начали карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего госпереворот.
REGNUM 27 мая в 14:29
Авто
В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля в России
«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — передает ТАСС слова пресс-службы министерства.
SpeedMe вчера в 23:45
Общество
Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет
Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
Путешествия
В Госдуме назвали возможный срок открытия пляжей в России
Пляжи практически по всей стране могут начать открывать с 1 июля.
РБК 02:38
Общество
Володин прокомментировал жалобы бюджетников о сборе денег на больницу
Бюджетники рассказали, что им в «добровольно-принудительном» порядке предлагают отказаться от части зарплаты в счет благотворительных взносов на строительство новой инфекционной больницы на окраине Саратова.
Регион 64 вчера в 13:05
Происшествия
В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков
RT на русском вчера в 21:56
Общество
Почти 3,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 3793 человека.
RT на русском 02:39
Общество
Власти Петербурга с 1 июня смягчат режим ограничений
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется смягчение режима ограничений, введенного для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 13:12
Общество
Москвичам рассказали о необходимых для поездки в магазин пропусках
Москвичам для поездки в непродовольственные магазины с 1 июня необходимо получить пропуск «для иных целей», который выдается на один день два раза в неделю.
Lenta.ru вчера в 07:38
Происшествия
В Тамбовской области коронавирус выявили у месячной девочки
Тамбов, 29 мая 2020, 09:29 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, сообщили 29 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 02:29
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Игры
Darkest Dungeon стала временно бесплатной
Пользователи Steam смогут бесплатно сыграть в Darkest Dungeon до 20:00 мск 2 июня п. Чтобы опробовать RPG, нужно зайти на его страницу в магазине и нажать на соответствующую кнопку.
CyberSport.ru 01:46
Политика
Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой
Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.
Inc-news.ru вчера в 13:57