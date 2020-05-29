Экономика
РИА НовостиBCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
Читать в источнике
Оценить248
с чего всё началось
Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Общество
25 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки
25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, — информация об этом появилась на официальной странице Правительства.
ГТРК Карелия 02:32
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru вчера в 01:24
Общество
В Москве за сутки выявили 2332 новых заболевших COVID-19
Общее число заболевших в Москве выросло до 175 829 человек. Накануне в столице выявили 2054 новых зараженных за сутки.
РБК 03:57
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Происшествия
Под Киевом криминальные группировки открыли стрельбу из-за маршруток
«Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси», — написал Геращенко.
Lenta.ru 03:44
Авто
Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
Шоу-бизнес
46-летняя Хайди Клум полностью разделась
46-летняя известная модель и телеведущая Хайди Клум продолжает соблюдать режим самоизоляции.
Экспресс газета 03:06
Происшествия
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Происшествия
Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению
Подрабатывающий таксистом житель Москвы случайно спас клиентку из плена, сообщают "Вести".
РИА Новости 03:51
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Политика
Китай призвал США прекратить политические манипуляции вокруг Гонконга
Китай призывает США немедленно прекратить политические манипуляции вокруг ситуации с Гонконгом, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
РИА Новости 03:51
Общество
Анна Кузнецова в седьмой раз стала мамой
Говорит Москва вчера в 12:44
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК вчера в 04:19
Происшествия
Экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин выходит на свободу по УДО
НГС.Кемерово вчера в 08:08
Кино
Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм
Piter.tv вчера в 09:50
Общество
В Приморском крае до 15 июня продлен режим повышенной готовности
Владивосток, 29 мая 2020, 10:19 — REGNUM Меры безопасности карантинного характера в режиме повышенной готовности, которые связаны с пандемией коронавируса, продлены на территории Приморского края включительно до 15 июня.
REGNUM 03:19
Политика
Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян
Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года.
РБК вчера в 07:49
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Транспорт
РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров в поездах
Российские железные дороги отменили рассадку пассажиров с социальной дистанцией в поездах дальнего следования.
Эксперт Северо-Запад вчера в 10:31
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости 27 мая в 06:31
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
Транспорт
В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня
В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного.
DP.RU вчера в 11:59
Армия и оружие
Армия получит 76 модернизированных Су-34
Известия вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19
За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета 26 мая в 05:12
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Политика
Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет
Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18