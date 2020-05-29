Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
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с чего всё началось

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:29

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BCG привела три сценария роста безработицы в России

РИА Новостивчера в 20:29

Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

РБКвчера в 17:00

России грозит всплеск безработицы в случае «критического спада»

URA.Ruвчера в 18:40

Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Интерфаксвчера в 18:32

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Lenta.ruвчера в 17:50

Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

ТАССвчера в 17:20

BCG ожидает роста безработицы в России на 8–10%

Коммерсантъвчера в 18:56
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Общество

25 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки

25 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за минувшие сутки, — информация об этом появилась на официальной странице Правительства.
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Политика

Трамп отправил более 500 бойцов нацгвардии в бунтующий Миннеаполис

Известия 03:01
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru вчера в 01:24
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Общество

В Москве за сутки выявили 2332 новых заболевших COVID-19

Общее число заболевших в Москве выросло до 175 829 человек. Накануне в столице выявили 2054 новых зараженных за сутки.
РБК 03:57
Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
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Происшествия

Под Киевом криминальные группировки открыли стрельбу из-за маршруток

«Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси», — написал Геращенко.
Lenta.ru 03:44
Авто

Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
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Шоу-бизнес

46-летняя Хайди Клум полностью разделась

46-летняя известная модель и телеведущая Хайди Клум продолжает соблюдать режим самоизоляции.
Экспресс газета 03:06
Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
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Происшествия

Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению

Подрабатывающий таксистом житель Москвы случайно спас клиентку из плена, сообщают "Вести".
РИА Новости 03:51
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
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Политика

Китай призвал США прекратить политические манипуляции вокруг Гонконга

Китай призывает США немедленно прекратить политические манипуляции вокруг ситуации с Гонконгом, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
РИА Новости 03:51
Общество

Анна Кузнецова в седьмой раз стала мамой

Говорит Москва вчера в 12:44
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК вчера в 04:19
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Происшествия

Экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин выходит на свободу по УДО

НГС.Кемерово вчера в 08:08
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Кино

Киану Ривз заставил создателей «Джона Уика» переименовать фильм

Piter.tv вчера в 09:50
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Общество

В Приморском крае до 15 июня продлен режим повышенной готовности

Владивосток, 29 мая 2020, 10:19 — REGNUM Меры безопасности карантинного характера в режиме повышенной готовности, которые связаны с пандемией коронавируса, продлены на территории Приморского края включительно до 15 июня.
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Политика

Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян

Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года.
РБК вчера в 07:49
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Общество

Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
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Транспорт

РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров в поездах

Российские железные дороги отменили рассадку пассажиров с социальной дистанцией в поездах дальнего следования.
Эксперт Северо-Запад вчера в 10:31
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Кино

Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона

Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
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Кино

Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе

Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
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Транспорт

В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня

В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного.
DP.RU вчера в 11:59
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Армия и оружие

Армия получит 76 модернизированных Су-34

Известия вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам

Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
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Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19

За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
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Единоборства

Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
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Политика

Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет

Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
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