Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
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с чего всё началось

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:29

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BCG привела три сценария роста безработицы в России

РИА Новостивчера в 20:29

BCG ожидает роста безработицы в России на 8–10%

Коммерсантъвчера в 18:56

Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

РБКвчера в 17:00

Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Интерфаксвчера в 18:32

Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Lenta.ruвчера в 17:50

Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

ТАССвчера в 17:20

России грозит всплеск безработицы в случае «критического спада»

URA.Ruвчера в 18:40
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Общество

Рекордное количество осадков выпадет в столице в пятницу

Рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Москва 24 01:01
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Политика

Трамп отправил более 500 бойцов нацгвардии в бунтующий Миннеаполис

Известия 03:01
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
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Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
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Кино

Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе

Sostav.ru вчера в 00:20
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета вчера в 08:32
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Общество

Власти японского Китакюсю объявили о второй волне коронавируса

Мэр японского города Китакюсю Кэндзи Китахаси заявил, что в городе началась вторая волна коронавирусной инфекции, в связи с чем закроются музеи, кинотеатры и другие объекты.
Газета.Ru 03:26
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Здоровье

Нижегородские поликлиники возобновят плановый прием

Поликлиники Нижегородской области начнут постепенно открывать плановый прием пациентов на следующей неделе.
Newsroom24 вчера в 10:30
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Шоу-бизнес

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

Супруга режиссера — актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме "Москва слезам не верит" Александру, — также заразилась коронавирусом, о ее состоянии почти нет сведений, пишет StarHit.
РИА Новости 02:28
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Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела

Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
13
Общество

Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней

Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
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Общество

Режим самоизоляции продлили в Томской области до 15 июня

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции в регионе до середины июня.
vtomske.ru 01:42
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Общество

Более 20% россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) считают эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц, еще 9,6% уверены, что опасность преувеличена.
Ведомости вчера в 02:03
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Общество

Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.
АБН 02:54
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Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
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Общество

8572 новых случая коронавируса выявлено в России за минувшие сутки

За минувшие сутки в России выявили 8572 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в пятницу, 29 мая.
Известия 03:37
Биатлон

Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России

Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна 27 мая в 15:34
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Шоу-бизнес

Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни

Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
Народные новости вчера в 03:04
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Общество

В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском вчера в 08:18
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Происшествия

На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе

В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
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Армия и оружие

Правительство Ливии признало важность вмешательства Турции в войну

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии признало важность вмешательства Турции в военные действия.
Lenta.ru 03:23
Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс вчера в 16:22
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Общество

Во Владимирской области число заболевших COVID-19 выросло до 2495

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области увеличилось за сутки на 61 - до 2495, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 02:27
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru вчера в 09:30
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 27 мая в 04:42
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных

По итогам совещания о ситуации на рынке труда в период пандемии президент Владимир Путин поддержал предложения Минтруда о новых мерах поддержки граждан, временно оказавшихся безработными, сообщают «Ведомости».
Солидарность вчера в 03:36
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Здоровье

75 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

За сутки прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае составил 75 человек.
Kursk.com 02:41
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Гаджеты

Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10

Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10.
REGNUM вчера в 16:22
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